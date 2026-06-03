Erdogan dă o lovitură strategică României. Turcia pune pe masă 30 de miliarde de dolari pentru un proiect care amenință planurile Bucureștiului

ADVERTISEMENT

De luni până miercuri s-a desfăşurat la Baku cea de-a 31-a ediţie a Săptămânii Energiei, în cadrul căreia au fost prezentate amănunte despre un proiect de coridor de energie verde pentru Europa cu investiţii uriaşe, de zeci de miliarde de dolari. Sub coordonarea Turciei, în acest proiect mai sunt implicate Azerbaidjan, Georgia şi Bulgaria, iar ambiţia lor este schimbarea hărţii energetice regionale.

În proiectul Turciei mai sunt implicate Bulgaria, Georgia şi Azerbaidjan

Ministrul Energiei și Resurselor Naturale de la Ankara, Alparslan Bayraktar, a anunţat în cadrul „Săptămânii Energiei” că Turcia și Azerbaidjanul își extind parteneriatul energetic strategic, făcând un pas semnificativ dincolo de lumea familiară a petrolului și gazelor. Astfel, el a anunțat demararea unui proiect uriaș și ambițios de creare a unui coridor de energie verde menit să alimenteze Europa cu electricitate.

ADVERTISEMENT

În cadrul alocuțiunii sale, ministrul turc a subliniat că noua realitate globală, caracterizată printr-o volatilitate ridicată, necesită o atenţie dublă acordată diversificării surselor de energie și pe interconectivitate. „În cadrul acestei strategii, Turcia, Azerbaidjan, Georgia și Bulgaria își unesc forțele pentru a consolida rețeaua electrică regională și pentru a către Europa”, a anunțat el.

Turcia vrea să devină unul dintre principalii transportatori de electricitate către Europa

Bayraktar nu a ezitat să compare proiectul cu unul dintre proiectele regionale de referință. „Vom crea versiunea electrică a conductei TANAP”, a spus el, făcând referire la conducta de gaze naturale trans-anatoliană, care reprezintă o verigă centrală în coridorul sudic de gaze, transportând gaz din Azerbaidjan prin Turcia și mai departe către Europa.

ADVERTISEMENT

„Spre deosebire de proiectul de gaze, inițiativa actuală are scopul de a transporta energie electrică de aici (n.r. – din Azerbaidjan) către Turcia și, prin ea, către Europa. Veți auzi mult mai des despre acest proiect în săptămânile și lunile următoare”, a adăugat ministrul, precizând că în viitor coridorul s-ar putea extinde chiar până în statele din Asia Centrală.

ADVERTISEMENT

Pentru a susține și pentru a asigura un transfer fluent al electricității între țări, Ankara a anunțat un program masiv de modernizare a rețelei de transport și distribuție a energiei electrice. Potrivit Reuters, Turcia intenționează să investească 30 de miliarde de dolari în următorul deceniu pentru a-și adapta infrastructura la creșterea producției de energie regenerabilă și nucleară. Această investiție uriașă va îmbunătăți semnificativ capacitatea de conectivitate cu vecinii săi estici, Georgia și Azerbaidjan, precum și cu vecinul său european, Bulgaria.

ADVERTISEMENT

Proiectul de cablu submarin în care e implicată România costă 3,5 miliarde de euro

Problema pentru România este însă că proiectul turco-azer urmează să concureze direct cu un proiect paralel promovat de România, Georgia, Azerbaidjan și Ungaria, care intenționează să instaleze un cablu submarin de înaltă tensiune pe fundul Mării Negre. De altfel, tocmai ce s-a semnat în luna februarie, la Bucureşti, un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia – România, Cablu Submarin în Marea Neagră.

Pentru a înţelege însă proporţiile loviturii strategice pe care Turcia o dă proiectului în care este implicată România trebuie subliniat că în timp ce investiţia Ankarei se ridică la 30 de miliarde de dolari, proiectul de cablu submarin are parte de investiţii considerabil mai mici, de nici 4 miliarde de dolari. În plus, mare parte din finanţare depinde de banii Uniunii Europene, după cum a recunoscut Inga Pkhaladze, vice‑ministru al Economiei și Dezvoltării Durabile în guvernul georgian.

ADVERTISEMENT

Finanțarea proiectului României depinde în mare proporție de banii UE

„Valoarea totală a investiției este de aproximativ 3,5 miliarde de euro. În consecință, finanțarea prin granturi ar putea varia între 30 și 50 la sută, iar în unele cazuri chiar până la 75 la sută. Aceasta reprezintă un sprijin substanțial. Investitori importanți europeni și asiatici sunt deja implicați și își exprimă un interes puternic de a participa”, a spus aceasta.

De remarcat că Georgia şi Azerbaidjan sunt implicate în ambele proiecte, ca noduri strategice ale acestor rute, fapt care introduce o mare doză de incertitudine în privinţa implicării lor active în ambele proiecte, mai ales ţinând seama de faptul că relaţiile dintre Baku şi Ankara sunt foarte strânse, iar proiectul finanţat de Erdogan are potenţialul de a se extinde şi mai mult în ţările Asiei Centrale şi să fie astfel mai profitabil.