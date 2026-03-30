Erdogan l-a ameninţat pe Trump că intră în război. O mişcare făcută de Israel l-a înfuriat la culme pe liderul de la Ankara

Turcia a dejucat un plan israelian de a folosi organizația clandestină kurdă, PKK, și filiala sa iraniană, PJAK, ca forțe terestre împotriva Iranului în timpul războiului actual, potrivit unui articol publicat de jurnalista Yucel Kayağlu pe platforma turcească „Turkiye Today”. Potrivit acesteia, președintele Recep Tayyip Erdogan i-a transmis un avertisment direct președintelui american Donald Trump, afirmând că Ankara va intra în război dacă organizațiile teroriste ar fi atrase în conflictul regional.

„La cel mai mic pas care va incendia regiunea vom lua măsuri”

Articolul jurnalistei turce, care se bazează pe surse din lumea politică și a serviciilor securitate, arată că Israelul ar fi încercat să poziționeze organizațiile kurde ca o forță terestră intermediară împotriva Iranului, încă de la începutul războiului, în urmă cu 30 de zile. Mossad-ul ar fi acţionat pentru a stabili contacte cu liderii acestor organizații din nordul Irakului și din interiorul teritoriului iranian. După ce au fost detectate mișcări de ambele părți ale frontierei, Turcia ar fi intervenit rapid. Preşedintele turc Erdogan i-a telefonat atunci lui Donald Trump, transmiţându-i clar că Turcia se opune ferm acestei acțiuni și că poziția sa cu privire la integritatea teritorială a Iranului rămâne fermă.

Răspunsul Ankarei a fost dat simultan pe mai multe fronturi. Ministrul de Externe, Hakan Fidan, și șeful serviciului turc de informaţii (MIT), Ibrahim Kalin, au purtat discuții intense cu guvernul de la Bagdad și cu administraţia kurdă din nordul Irakului. A fost chiar trimisă în regiune o delegație turcă de rang înalt și a avertizat că, dacă organizațiile ar intra în lupte, Turcia ar interveni militar. „Ați văzut ce s-a întâmplat în Siria. Vom face aici ce am făcut acolo. Nu vom ţine seama de nicio discuție despre vreun proces de pace. La cel mai mic pas care va incendia regiunea vom lua măsurile necesare”, au transmis membrii delegației trimise de Erdogan.

Turcii l-au pus pe Abdullah Ocalan să le ceară kurzilor să nu intre în război alături de Israel

Lucrurile au avut o evoluţie dramatică, după cum a mai scris jurnalista turcă, al cărei articol a fost , între care şi Maariv. Complexitatea incidentului este ilustrată de faptul că inclusiv liderul PKK, Abdullah Ocalan, aflat de peste 25 de ani în închisoare, a fost implicat, cerându-i-se să intervină pentru ca situaţia să nu escaladeze. Potrivit ziarului, Öcalan a transmis un mesaj comandamentului organizației din Munții Qandil, în care a ordonat să se evite complet orice implicare în conflict și a avertizat membrii săi „să nu se lase .

În acelaşi timp, oficialii partidului de guvernământ din Turcia se plâng că războiul din Iran a împiedicat semnificativ procesul de dezarmare al PKK în interiorul ţării. Izbucnirea ostilităţilor în ţara vecină a făcut gruparea kurdă mai puțin dispusă să predea armele. În plus, autorităţile de la Ankara intenţionau ca în această primăvară să dea o serie de legi restrictive legate de PKK, dar situaţia din prezent a impus amânarea luării unor astfel de măsuri.

„Zona din nordul Irakului ar fi trebuit să fie demilitarizată de mult timp, dar din cauza evenimentelor din Iran, procesul de dezarmare a fost aproape complet suspendat”, au declarat pentru Turkiye Today surse din cadrul forţelor de securitate de la Ankara.