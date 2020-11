România a reușit să obțină în ultimele 10 minute ale partidei cu Irlanda de Nord un punct prețios, grație golului marcat de Eric Bicfalvi. Mijlocașul a fost aproape să joace pentru naționala Ungariei.

În 2013, ignorat de selecționerul Victor Pițurcă, Bicfalvi anunța în exclusivitate pentru FANATIK că este interesat să își ia cetățenia maghiară și să evolueze pentru naționala statului vecin cu România.

Șapte ani mai târziu, fostul jucător de la FCSB și Dinamo a reușit să marcheze primul gol în tricoul României, ba chiar unul ce se poate dovedi esențial pentru viitorul „tricolorilor”.

Eric Bicfalvi putea să ajungă în naționala Ungariei: „De ce să nu joc pentru maghiari?”

Pe când avea 25 de ani, în 2013, Eric Bicfalvi evolua foarte bine în Ucraina, la Volin Luțk. Ajuns în vara lui 2012 la clubul ucrainean, fostul mijlocaș al FCSB-ului era printre cei mai buni mijlocași ofensivi din prima ligă, cu 7 goluri și 8 pase decisive. Cu toate acestea, el nu reușea să atragă atenția selecționerului Victor Pițurcă și se gândea să evolueze pentru naționala Ungariei!

Născut în Carei, mijlocașul a purtat discuții cu Federația Maghiară de Fotbal în 2013 și era extrem de hotărât să obțină cetățenia și să evolueze pentru țara vecină, în condițiile în care nu era băgat în seamă de niciun reprezentant al FRF și nici de selecționer.

„Nu văd de ce să nu joc pentru naţionala Ungariei dacă nu sunt în planuri pentru naţionala României. Până la urmă, e spre binele viitorului meu. În primul rând, îmi fac cetăţenie maghiară pentru mine, pentru unele drepturi pe care România încă nu le are. Iar cei care mă consideră trădător sunt nişte oameni care, să zic mai frumos, nu sunt deschişi la lumea modernă. Orice om vrea mai bine pentru el şi familia lui, e normal să fie aşa”, spunea Bicfalvi pentru FANATIK în 2013.

Informația fusese inițial lansată în spațiul public de impresarul jucătorului, Dragoș Daniel. Acesta declara tot în exclusivitate pentru FANATIK că Eric Bicfalvi vrea să urmeze modelul lui Vasile Miriuță și să evolueze pentru naționala Ungariei.

„Vom demara procedurile pentru obţinerea cetăţeniei maghiare. În cel mai scurt timp, vom lua legătura cu preşedintele federaţiei maghiare ca să vedem ce este de făcut. Cum Miriuţă a jucat în trecut în naţionala Ungariei, pentru că în cea a României nu a avut loc, aşa o să facă şi Eric.

De aproximativ un an el joacă la Volin, şi-a schimbat postul, este numărul 10 al echipei sale şi nimeni de la FRF nu i-a dat vreun telefon. Mă gîndesc că măcar o dată domnul Piţurcă ar fi putut să îl încerce la un meci amical. Eric are doar 25 de ani şi poate juca la nivel înalt mult timp de acum încolo. Dacă în ţara lui nu are loc, de ce să nu încercăm în Ungaria”, spunea agentul fotbalistului.

Presa din Ungaria îl aștepta cu brațele deschise: „E considerat urmașul lui Gheorghe Hagi”

De o eventuală trecere a lui Bicfalvi la naționala Ungariei ar fi fost cei mai încântați chiar vecinii maghiari. Presa din țara vecină anunța cu bucurie vestea că mijlocașul este interesat să evolueze pentru reprezentativa pentru care a jucat și Vasile Miriuță.

„Nu este exclus ca Ungaria să beneficieze în curând de aportul unui fost jucător al Stelei (n.r. FCSB). Eric Bicfalvi şi-a precizat intenţiile legate de obţinerea cetăţeniei, după ce a fost ignorat de selecţionerul primei reprezentative a României. Bicfalvi are 26 de apariţii pentru tineretul ţării vecine, dar nu a evoluat la nivel de seniori.

S-a făcut remarcat la Steaua (n.r. FCSB), acolo unde a fost adus de fostul mare internaţional Gheorghe Hagi. De altfel, mulţi l-au considerat pe Eric un urmaş al marelui jucător, asemănându-se cu acesta în multe privinţe pe teren. În acest moment, Bicfalvi este liderul lui Volin Luţk, reuşind un sezon excelent în Ucraina. Chiar şi aşa, evoluţiile sale nu i-au adus convocarea la naţională”, scria NemzetiSport.

Ulterior, Bicfalvi a dezvăluit că au existat discuții cu reprezentanții federației din Ungaria, însă ideea de a juca pentru maghiari a fost abandonată din cauză că UEFA i-ar fi interzis acest drept.

„Da, au fost mai mult decât discuții, dar regulile FIFA spuneau că oricum nu aveam cum să joc pentru ei. Mă bucur că am ajuns la naționala României, asta era prioritar pentru mine”, spunea Bicfalvi potrivit Digisport în 2014, după ce fusese convocat în sfârșit la lotul „tricolorilor”.

Eric Bicfalvi a fost debutat la ecihpa națională de Anghel Iordănescu

Deși a făcut tot posibilul pentru a juca pentru maghiari și chiar a intenționat să obțină cetățenia ungurească, Bicfalvi a scăpat în cele din urmă de coșmarul de a nu evolua la nivel internațional pentru nicio reprezentativă și a debutat în tricoul României pe când avea aproape 27 de ani.

Se întâmpla în data de 18 noiembrie 2014, când selecționer era Anghel Iordănescu. „Generalul” îl folosea timp de 25 de minute pe Bicfalvi în amicalul cu Danemarca, disputat pe Arena Națională și câștigat cu 2-0. Mijlocașul care a înscris golul atât de prețios de la Belfast îl înlocuia pe Alexandru Maxim în minutul 65.

Ulterior, Bicfalvi a continuat să evolueze foarte puțin pentru națională, deși s-a descurcat bine la nivel de club. Mijlocașul a mai jucat doar de șapte ori în tricoul României, iar primul gol l-a reușit chiar la Belfast, acolo unde a fost introdus în joc de Mirel Rădoi de abia în minutul 74.

Cornel Dinu a criticat decizia selecționerului de a-l folosi atât de puțin pe Bicfalvi, considerând că experiența jucătorului ajuns la 32 de ani ar fi trebuit să conteze mai mult pentru Mirel Rădoi.

„Nu mă mai surprinde deloc diletantismul lui Rădoi. Împotriva unui asemenea adversar trebuie să te gândeşti puţin ce poate, la ce nivel te așezi, ce gen de jucători îți trebuie. Practic singurul nostru jucător care a contat a fost Bicfalvi.

Mă gândesc ce o fi în mintea unui selecţioner când aduci un jucător ca Bicfalvi, neavând un proiect… Adică să spui că ai un proiect care îl anunţă, care justifică aducerea lui, după ce s-a întâmplat în fotbalul nostru cu schimbarea neschimbată a generațiilor.

Când aduci un jucător de 32 de ani, se presupune că te bazezi pe experienţă, viziune și capacitate de joc… Și cât a evoluat el, 20 de minute, a reuşit şi golul din singura noastră combinaţie mai periculoasă pentru că şi la ocazii ne-au dominat irlandezii”, a spus „Mister”.