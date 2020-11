Eric Bicfalvi a marcat singurul gol al „tricolorilor” în Irlanda de Nord – România 1-1. Fotbalistul de la FC Ural Ekaterinburg a ținut să îi acorde meritele pasatorului Florin Tănase.

Grație golului marcat de fotbalistul care a evoluat în trecut pentru FCSB și Dinamo, România a obținut un punct care o duce în urna 2 a calificărilor pentru Campionatul Mondial din 2022.

Bicfalvi a comentat și senzația pe care a simțit-o atunci când a marcat pentru prima oară în tricoul galben și crede că viitorul naționalei României este unul bun.

Eric Bicfalvi îl laudă pe Florin Tănase, după Irlanda de Nord – România 1-1: „A făcut o fază excelentă”

Eric Bicfalvi a marcat un gol cu adevărat salvator pentru România. Reușita sa din minutul 81 a partidei de la Belfast este echivalentă cu un salt din urna a treia până în cea de-a doua din calificările pentru Mondialul din 2022, iar drumul către Qatar ar putea fi mult mai ușor grație acestui gol.

Deși l-a salvat pe Mirel Rădoi, Bicfalvi a atras și multe critici la adresa selecționerului. Cornel Dinu l-a numit diletant pe Rădoi, deoarece nu l-a folosit pe mijlocașul care evoluează în Rusia încă din primul minut. În vârstă de 32 de ani, Bicfalvi a fost introdus de selecționer de abia în minutul 74.

Mijlocașul a comentat, după meci, faza golului și a dezvăluit că nu a tratat în mod special momentul respectiv și că meritul îi aparține lui Florin Tănase, căpitanul FCSB-ului și cel care i-a pasat decisiv.

„Mă bucur pentru gol, dar era mai bine să fi terminat meciul cu o victorie. A fost un meci în care echipa a muncit foarte mult. Mă bucur și pentru reușita personală, dar cel mai important este că am ajuns în urna 2. Nu e nimic de simțit special la faza golului.

„Tase” a făcut o fază excelentă în partea stângă, eu doar am pus latul, nu a fost nimic special. Mai bine mai târziu decât niciodată să vină primul gol la națională. De când am plecat de la Steaua (n.r. FCSB), am schimbat postul și am început să joc mai ofensiv. Când joci mai ofensiv, e normal să ajungi să marchezi mai multe goluri”, a comentat Bicfalvi la ProTV.

Cum e să îl aibă pe Rădoi antrenor, după ce au jucat împreună: „O mândrie, a fost plăcut”

Eric Bicfalvi a vorbit și despre colaborarea pe care o are acum cu Mirel Rădoi, după ce a jucat alături de fostul închizător pe vremea când ambii evoluau în tricoul roș-albastru. Bicfalvi a amintit că și cu Nicolae Dică, secundul naționalei, a fost coleg.

De asemenea, eroul de la Belfast a anunțat că obiectivul naționalei României trebuie să fie calificarea la Campionatul Mondial din 2022 și a ținut să felicite evoluția „tineretului” condus de Adrian Mutu, care s-a calificat din nou la Euro, după ce a ajuns până în semifinalele competiției din 2019.

„Ne dorim cu toții să ajungem la Mondial. Jucătorii, staff-ul, fanii, toți ne dorim să mergem la un turneu final. Vin două generații foarte bune, sunt tineri care au făcut o figură frumoasă la Euro și îi felicit pe cei care s-au calificat din nou. Generația viitoare sigur va duce naționala la Europene și Mondiale.

Am jucat la Steaua (n.r. FCSB) și cu Rădoi și cu Dică. E plăcut să vin la echipa națională, e o mândrie și a fost bine să îi revăd după atâtea timp. Ca antrenor, Mirel e pe drumul cel bun și rezultatele vor veni încet-încet”, a mai spus Bicfalvi.

Accederea României în urna 2 a calificărilor pentru Campionatul Mondial din 2022 a fost posibilă și datorită victoriei Serbiei împotriva Rusiei. Sârbii au câștigat cu un uimitor 5-0 pe teren propriu și au ajutat România să îi depășească pe ruși în clasamentul coeficienților. Golgheter în Rusia, Bicfalvi a vorbit despre dezastrul naționalei țării în care evoluează.

„Ne-a ajutat rezultatul Serbiei cu Rusia. Nu mă așteptam la acest rezultat, probabil s-a întâmplat ceva acolo, pentru că au făcut o figură frumoasă la ultimele turnee finale. Ori sunt în reconstrucție, ori au fost jucători accidentați, nu știu care e situația pentru Rusia”, a mai spus fostul stelist și dinamovist.