Eric Bicfalvi nu merge în Rusia și a fost ofertat din SuperLiga: „Vreau să stau mai mult cu băieții mei”

Eric Bicfalvi a început sezonul la Oțelul, . Acesta a vorbit pentru FANATIK despre viitorul său și a spus câteva cuvinte despre partida pe care fosta sa formație o va juca duminică seara pe Național Arena, contra celor de la FCSB.

însă mijlocașul a transmis clar pentru FANATIK că acest lucru nu se va întâmpla. Fotbalistul își dorește să rămână alături de familie, în România, și recunoaște că a primit deja câteva propuneri de la formații din Superliga.

Jucătorul nu are în plan să își agațe ghetele în cui și speră să ajungă la un acord cu o nouă echipă. Deocamdată, se bucură de timpul petrecut alături de cei dragi. Copiii săi sunt și ei pasionați de sport. Băieții lui practică karting.

Eric Bicfalvi a vorbit și despre duelul de pe Național Arena dintre FCSB și Oțelul. Mijlocașul a analizat forma slabă prin care trece campioana României, dar este convins că, pas cu pas, roș-albaștrii vor urca tot mai sus în clasamentul Superligii.

Eric Bicfalvi, la un pas de revenirea în SuperLiga, însă se gândește la retragere. Ce spune de FCSB – Oțelul

„Nu merg în Rusia, lumea nu înțelege foarte bine sistemul competiției. M-au ofertat pentru un meci sau două, dar e mai complicat cu viza și am decis să nu merg. Poate mai târziu, dacă vor avansa și se vor califica în semifinale.

Ei îl au de exemplu și pe fostul fotbalist portughez, Nani. După 9 ani în Ekaterinburg ei s-au gândit la mine să vin pentru două meciuri de gală. Nu am timp să merg. Poate mai târziu.

Am avut câteva oferte din prima ligă, dar deocamdată nu mă duc nicăieri. Dacă nu o să fie ceva OK, probabil o să îmi orientez timpul în altă parte și mă voi retrage. Să vedem poate mă apuc de antrenorat sau de management, ceva de genul ăsta.

Vreau să stau mai mult cu băieții mei, care sunt piloți de carting și iau lucrurile foarte în serios. Acum sunt la o competiție de carting cu ei în Ungaria. Le place mai mult decât fotbalul, dar e destul de costisitor.

Fizic mă simt OK și aș putea să mai joc, dar familia mea are nevoie de mine. M-au susținut atâția ani din tribune și acum vreau să fiu lângă ei. De-asta am plecat și de la Oțelul. Gyusi m-a convins să mă întorc. Am vrut să plec după meciul cu Dinamo.

Eric Bicfalvi a vorbit despre șansele FCSB-ului la titlu

FCSB au câștigat în Olanda, dar cred că o să fie un meci echilibrat. Galațiul a câștigat cu Universitatea Craiova, care mi se pare principala candidată la titlu. Joacă cel mai bun fotbal, chiar dacă nu au rezultate în ultimele meciuri. Și Dinamo. Ele două arată cel mai bine.

Punctele se vor înjumătăți și diferența nu o să mai fie așa mare în play-off, deci se pot întâmpla multe. Eu cred că FCSB va ajunge în top 3, dar nu știu dacă se pot bate la titlu.

Nu știu ce se întâmplă acolo. Cred că au avut o vacanță destul de scurtă și au început sezonul foarte obosiți. Toată lumea zice că nu au condiție fizică, dar cred că era pur și simplu oboseală. Va fi altceva când vor prinde puțină prospețime, vine și pauza pentru națională.

Ce spune despre Oțelul Galați, fosta sa echipă: „Le vor pune probleme celor de la FCSB”

Oțelul are un lot echilibrat și au rezerve, nu se vede dacă lipsește un jucător pentru că valorile sunt echilibrate și arată din ce în ce mai bine din punct de vedere fizic. Cu echipele mari au jucat bine. E mai greu pentru ei să joace cu echipă care stă bine în apărare.

Nu cred că va fi o problemă faptul că sunt angrenați și în cupele europene. Din contră, așa vor putea să își intre în ritm cât mai repede. E mai bine să joci din 3 în 3 zile decât să te antrenezi. Sigur le convine și lor. Meciurile de Europa League le dau tonus foarte bun și va fi din ce în ce mai bine.

Oțelul are jucători de viteză în față și cred că o să pună probleme. Sunt jucători interesanți, îi cunosc, chiar dacă nu toți au confirmat”, a mai spus pentru site-ul nostru, fostul jucător de la FCSB și Oțelul.