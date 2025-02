Eric Bicfalvi, primele declarații după ce a fost prezentat în SuperLiga: „M-a dorit foarte mult”. Ce contract a semnat fotbalistul

Fostul jucător al FCSB și Dinamo s-a reîntors în fotbalul românesc după o pauză de 9 ani, ultima sa experiență în campionatul intern fiind alături de „câinii roșii”. Eric Bicfalvi a oferit primele declarații pentru Oțelul Galați.

Eric Bicfalvi, primele declarații după ce a fost prezentat oficial la Oțelul Galați

: 1 an l-a petrecut la Tom Tomsk, iar restul timpului la FC Ural, unde a devenit cel mai bun marcator al tuturor timpurilor pentru clubul înființat în 1930.

ADVERTISEMENT

El a mai jucat pentru FCSB, Dinamo, Liaoning (în China) și Volyn Lutsk, echipă pentru care a fost golgheterul Ucrainei în sezonul 2014/2015.

Aflat și în discuții cu Dinamo în ultima perioadă, Bicfalvi a ales în cele din urmă să se alăture moldovenilor de la Oțelul Galați, unde va fi antrenat de Ovidiu Burcă.

ADVERTISEMENT

și a lăsat de înțeles că ar putea ajunge la Oțelul Galați. Prezentat oficial pe 19 februarie, fostul internațional român a oferit primele reacții după revenirea în fotbalul românesc.

Eric Bicfalvi: „Toate aceste ingrediente m-au convins să fac acest pas”

În alegerea făcută, Eric Bicfalvi a ținut cont de mai mulți factori pe care i-a enumerat în declarația sa oferită site-ului oficial al Oțelului Galați:

ADVERTISEMENT

„Oțelul m-a dorit foarte mult, însă am avut și alte oferte, și din țară, dar și de peste hotare. Am vorbit cu conducerea, m-a sunat și domnul Burcă, am văzut fotbalul pe care îl prestează echipa, știu cât de înfocați sunt suporterii gălățeni, iar toate aceste ingrediente m-au făcut să fac acest pas.

Îmi este dor de fotbalul din România și vreau să joc în continuare cu plăcere. Sper să facem meciuri pe placul suporterilor. Colectivul este foarte bun, băieții m-au primit cum se cuvine. Le mulțumesc și abia aștept să debutez pentru noua mea echipă. Hai, Oțelul!”, a spus Bicfalvi pentru

ADVERTISEMENT

„Bicfalvi a semnat un contract valabil până la data de 30 iunie 2026. Să fie într-un ceas bun! Bun venit în roș-alb-albastru!”, a fost mesajul transmis de club prin intermediul platformei proprii.