Eric Bicfalvi și-a găsit echipă la două luni după despărțirea de Oțelul. „Vikingul” s-a întors în Rusia!

Eric Bicfalvi și-a dorit foarte tare să revină în fotbalul românesc pentru a putea fi mult mai aproape de familie și prieteni, însă, în cele din urmă, tot „gigantul din est” rămâne favoritul său. Fostul fotbalist de la FCSB, Dinamo și Oțelul va evolua în Rusia.

Eric Bicfalvi se întoarce la marea sa iubire: Rusia! „vikingul” a ales să se retragă în țara unde a făcut istorie pentru Ural FC.

Cu toate acestea, fotbalistul de 37 de ani nu va merge la fosta sa echipă, pentru care este cel mai bun marcator din toate timpurile, și nici măcar la o echipă profesionistă. Conform presei din Rusia, citată de , Eric Bicfalvi i se va alătura echipei SindEkat, o echipă din Football Media League.

Football Media League este o competiție semiprofesionistă, în care echipele au în componență amatori, vedete, influenceri sau chiar foști jucători de fotbal, cum e cazul fostului internațional român.

În România se desfășoară un format asemănător, doar că aici este vorba de minifotbal, iar proiectul se numește Victory Cup, unde diferite vedete și pasionați de fotbal concurează într-un campionat bine organizat.

De ce a plecat Eric Bicfalvi de la Oțelul Galați

Eric Bicfalvi a început acest sezon pentru Oțelul Galați și a jucat în primele 4 etape din SuperLiga României, însă mijlocașul ofensiv nu a mai văzut un viitor în această colaborare, așa că

„Am vrut eu să plec să nu fiu o problemă pentru Oțelul. Nu stau să mă supăr sau să fiu o povară sau să fiu la număr… Dacă vine o ofertă fotbalistică, o s-o analizez, nu mă las de fotbal!

Mă duc acasă și vedem ce va fi mai departe. Momentan, beau o cafea, după care mă pun pe drum. De ce am plecat de la Galați? Ca o idee, nu mai vedeam un drum comun mai departe între mine și Oțelul! Ca o concluzie, m-am simțit bine la Galați și doresc mult succes în continuare echipei, clubului, fanilor”, a spus fotbalistul pentru