Eric Bicfalvi și-a găsit echipă la două luni după despărțirea de Oțelul. „Vikingul” s-a întors în Rusia!

Doar două luni a stat Eric Bicfalvi fără angajament după despărțirea de Oțelul Galați. Unde va juca în continuare fotbalistul în vârstă de 37 de ani
Ciprian Păvăleanu
27.09.2025 | 22:37
Eric Bicfalvi sia gasit echipa la doua luni dupa despartirea de Otelul Vikingul sa intors in Rusia
Bicfalvi s-a înțeles o nouă echipă din Rusia. Foto: Sportpictures.eu

Eric Bicfalvi și-a dorit foarte tare să revină în fotbalul românesc pentru a putea fi mult mai aproape de familie și prieteni, însă, în cele din urmă, tot „gigantul din est” rămâne favoritul său. Fostul fotbalist de la FCSB, Dinamo și Oțelul va evolua în Rusia.

Eric Bicfalvi, revenire în Rusia. Pentru ce echipă va juca fostul fotbalist de la FCSB și Dinamo

Eric Bicfalvi se întoarce la marea sa iubire: Rusia! După ultima aventură de la Oțelul Galați, „vikingul” a ales să se retragă în țara unde a făcut istorie pentru Ural FC.

Cu toate acestea, fotbalistul de 37 de ani nu va merge la fosta sa echipă, pentru care este cel mai bun marcator din toate timpurile, și nici măcar la o echipă profesionistă. Conform presei din Rusia, citată de sport.ro, Eric Bicfalvi i se va alătura echipei SindEkat, o echipă din Football Media League.

Football Media League este o competiție semiprofesionistă, în care echipele au în componență amatori, vedete, influenceri sau chiar foști jucători de fotbal, cum e cazul fostului internațional român.

În România se desfășoară un format asemănător, doar că aici este vorba de minifotbal, iar proiectul se numește Victory Cup, unde diferite vedete și pasionați de fotbal concurează într-un campionat bine organizat.

De ce a plecat Eric Bicfalvi de la Oțelul Galați

Eric Bicfalvi a început acest sezon pentru Oțelul Galați și a jucat în primele 4 etape din SuperLiga României, însă mijlocașul ofensiv nu a mai văzut un viitor în această colaborare, așa că a căzut de comun acord cu conducerea clubului că cea mai bună decizie este rezilierea contractului:

„Am vrut eu să plec să nu fiu o problemă pentru Oțelul. Nu stau să mă supăr sau să fiu o povară sau să fiu la număr… Dacă vine o ofertă fotbalistică, o s-o analizez, nu mă las de fotbal!

Mă duc acasă și vedem ce va fi mai departe. Momentan, beau o cafea, după care mă pun pe drum. De ce am plecat de la Galați? Ca o idee, nu mai vedeam un drum comun mai departe între mine și Oțelul! Ca o concluzie, m-am simțit bine la Galați și doresc mult succes în continuare echipei, clubului, fanilor”, a spus fotbalistul pentru gsp.ro

