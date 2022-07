Eric de Oliveira, mărturii despre problemele medicale: „Urinam sânge. uneori chiar și cheaguri!”

Eric de Olivera , iar problemele de sănătate se țin scai de brazilian după ce s-a lăsat de fotbal.

Eric de Oliveira, momente de coșmar: „Am vreo 4 săptămâni de când iau pastile și trebuie să iau 8. Iau 3 antibiotice”

Eric de Oliveira se află în convalescență după a fost internat în spital și urmează de o lună de zile un tratament: „Sunt foarte bine. Am început de 4 săptămâni un tratament și sunt foarte bine. Acum mă pregătesc să mă duc la mare”.

Brazilianul a dezvăluit pentru cum a început totul, iar inițial nu a luat în serios problemele medicale: „Am fost la baie, nu am avut nicio problemă și m-am culcat la loc. La 11:30 m-am trezit cu dureri mai mari. M-am dus la baie și am început să transpir. I-am cerut soției să-mi aducă sare, am pus-o sub limbă și mi-am revenit puțin”.

Cel mai bun marcator străin din istoria campionatului României a avut pietre la rinichi, însă apoi a aflat că situația e mai gravă decât era inițial: „Am zis să mergem la spital pentru că mă doare ca atunci când eram la Voluntari și am avut piatră la rinichi. Am făcut un CT și mi s-a pus că am un început de infarct renal. Eu nu m-am speriat, dar soția a început să plângă. Mi-au spus că trebuie să merg cu elicopterul la Târgu Mureș”.

Eric de Oliveira: „Mă gândeam să nu se prăbușească elicopterul”

Eric de Oliveira a povestit ce s-a întâmplat când a ajuns la spitalul din Târgu Mureș: „Mă gândeam să nu se prăbușească elicopterul (n.r. – râde). Eu am fost foarte liniștit. Mai mult m-am speriat când am stat cu alți pacienți, unul dintre ei a murit în salon. Au zis că trebuie să merg repede acolo să fac intervenția. Eu nu prea pricepeam ce s-a întâmplat.

La 14:00 am ajuns la Târgu Mureș, pe la 18:00 a apărut știrea. Doctorii mi-au spus că totul va fi bine. Am făcut o intervenție, a durat mai puțin de 15 minute. Au spart un cheag, care bloca o arteră care ducea la rinichi”.

a stat internat la Târgu Mureș o săptămână pentru a face un tratament, însă problemele au continuat: „Mi-au băgat o sondă care m-a rănit foarte tare. Urinam sânge. uneori chiar și cheaguri. După 7 zile am plecat și continuat tratamentul.

Doctorii mi-au spus că a fost ceva serios. După ce termin tratamentul mă duc la stomatolog. Mi s-au îngălbenit dinții de la antibiotic, am vocea răgușită.

Am vreo 4 săptămâni de când iau pastile și trebuie să iau 8. Iau 3 antibiotice”, a dezvăluit fostul fotbalist pentru sursa citată.