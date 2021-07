Eric de Oliveira, nerăbdător înainte de finala Copa America, Brazilia – Argentina: „Va fi un meci incredibil!” Care e avantajul Selecao. Exclusiv

Eric de Oliveira a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre duelul dintre Brazilia și Argentina care va avea loc în finala Copa America, chiar pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, probabil una dintre ultimele confruntări la nivel de echipe naționale între Neymar și Messi.

în urmă cu zece ani și pe care o consideră acum a doua casă, a vorbit despre cum văd jucătorii selecao, rivalitatea istorică dintre Brazilia și Argentina, meci pe care vor încerca să îl urmărească împreună. La partidă vor putea asista și aproximativ 8.000 de spectatori, 10% din capacitatea stadionului de 78.000 de locuri.

Eric de Oliveira prefațează partida dintre Brazilia și Argentina. Cu cine va vedea partida

Veteranul lui Gaz Metan Mediaș nu a uitat de patria-mamă și este extrem de entuziasmat înainte de duelul din finala Copa America, dintre Brazilia și Argentina, mai ales că duelul din preliminariile Campionatului Mondial care trebuia să se dispute în primăvară s-a amânat din cauza exploziei de cazuri de coronavirus din Brazilia.

Eric este foarte apropiat de jucătorii brazilieni din România, cu care se întâlnește destul de des, ba chiar au și un grup de Whatsapp unde comunică tot timpul: „Ne uităm împreună la meciurile Braziliei. Trebuia să ne vedem în martie la Brazilia – Argentina, însă meciul s-a amânat din cauza COVID-19. Dacă avem timp poate o să ne vedem acum la finala Copa America. Dacă nu, fiecare acasă. Dar sunt sigur că fiecare dintre noi se va uita”, a spus fotbalistul ardelenilor pentru FANATIK.

Eric a explicat de ce nu mai vin atât de mulți jucători brazilieni în România și a dezvăluit cu cine se înțelege cel mai bine dintre brazilienii din Liga 1: „Păi în primul rând s-au schimbat legile. Sunt prieten cu toți jucătorii brazilieni din România, însă cu Vinicius de la CFR Cluj nu am avut nicio legătură și nici cu numărul 9 de la FC Botoșani. În afară de ei, am fost în contact cu toți brazilienii, avem și un grup pe whatsapp unde vorbim. Ne întâlnim chiar destul de des”.

Jucătorii brazilieni din România sunt foarte uniți și chiar au petrecut împreună de sărbătorile de Crăciun și nu numai: „Cu unii dintre ei chiar am petrecut împreună de Revelion, mai vin la mine la cabană din când în când. Cu Romario Pires, cu Yuri Matias de la Gaz Metan, cu Roberto Ayza Berça care a jucat la Mioveni, handbalista Rilke și ne adunăm când putem și ne aducem aminte de locul unde ne-am născut”.

Care e avantajul Braziliei în fața Argentinei: „Neymar trage tare să ajungă cel mai bun!”

consideră că Brazilia e favorită în fața Argentinei, deși Lionel Messi e într-o formă excelentă. Cu toate astea calificarea la Mondialul din Qatar trebuie să rămână prioritatea: „Fotbalul sud-american a devenit din ce în ce mai bun, chiar dacă Brazilia are 53 de meciuri consecutive fără înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial. Trebuie să ne vedem de treabă și să ne calificăm la Campionatul Mondial. Asta e cel mai important”.

Fotbalistul în vârstă de 35 de ani consideră că Neymar va fi următorul Balon de Aur, mai ales după retragerea lui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, însă consideră că și în acest sezon a fost în top trei. Însă Eric nu subestimează deloc Argentina, mai ales că Lionel Messi e într-o formă de zile mari: „Argentina are de asemenea o echipă extraordinară și Messi cu siguranță vrea să participe la Campionatul Mondial și să demonstreze că poate juca la un nivel înalt și la vârsta asta. E într-o formă foarte bună. Dar eu cred că avem un avantaj, pentru că Neymar trage tare de el să ajungă cel mai bun, plus că jucăm pe Maracana și vor fi spectatori. Va fi un meci incredibil!

Neymar eu zic că anul ăsta merita să fie cel puțin în top trei, dar dacă cei de la FIFA au decis să nu acorde Balonul de Aur din cauza COVID… Are totuși șanse să o facă pe viitor, mai ales că acum va ajunge în curând la maturitate. După Ronaldo și Messi trebuie să vină alții din spate, iar Neymar eu zic că e unul dintre favoriții în anii următori.

Eric de Oliveira, despre cel mai bun jucător străin care a jucat în România: „Mi-a plăcut mult!”

este cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, cu 66 de goluri, două peste Wesley Lopes, un alt fotbalist brazilian de mare valoare care a jucat la FC Vaslui, între 2009 și 2012 și Politehnica Iași (2014-2015), unde și-a încheiat cariera de fotbalist.

Chiar și așa, Eric îl consideră pe Wesley cel mai bun jucător străin care a evoluat vreodată în campionatul României, pe care regretă că nu a avut plăcerea să îl cunoască: „Pentru mine, Wesley a fost cel mai bun jucător străin care a jucat vreodată în campionatul României! Wesley a fost foarte bun. Mi-a plăcut mult și sunt sigur că nu sunt singurul care are părerea asta. Nu am telefonul, dar mi-aș dori să îl am să povestim”, a spus Eric în exclusivitate pentru FANATIK.

Eric suferă din cauza problemelor cu varicele, iar de când a semnat cu Gaz Metan Mediaș nu a reușit să joace nicio partidă, pierzând mare parte din pregătire. În sezonul precedent din Casa Pariurilor Liga 1 a jucat doar șapte partide pentru FC Voluntari, reușind două pase decisive.

M-am născut în Brazilia, dar eu nu mă voi mai întoarce acolo decât în vacanță. Pentru mine, România e casa mea. – Eric de Oliveira