Eric, declarație emoționantă despre Gică Hagi: „am învățat în 6 luni mai mult decât în toată cariera”

Eric de Oliveira a ajuns prima dată în România în 2007, evoluând patru sezoane la Gaz Metan Mediaș, perioadă în care a înscris de 18 goluri.

După un an la Karpaty Lvov, în Ucraina, a revenit la Mediaș pentru un sezon (22 de meciuri și 4 goluri), după care s-a transferat la Pandurii (18 meciuri, 11 goluri). Cu echipa din Tg. Jiu a evoluat în cupele europene și chiar .

Eric de Oliveira a trecut pe la patru echipe din Liga I

A bifat un an și la Al Ahli, a revenit în țară, unde a jucat 13 meciuri la Gaz Metan (dând două goluri), după care a ales, din nou, calea străinătății. Sezonul 2016/2017 l-a prins la Mediaș, după care a urmat cea mai bună perioadă a lui, conform propriilor declarații.

Eric a avut ocazia să fie pregătit de Ghoerghe Hagi la FC Viitorul timp de două sezoane, în care a evoluat în 32 de meciuri și a dat 14 goluri. „Hagi îmi spunea că eu am deja tot ce trebuie! Trebuia să am grijă doar cu kilogramele, asta a fost singura lui problemă.

Eric spune că Hagi are mentalitate de străin

Într-o zi ne-a zis că dacă avem vreo problemă sau dacă vrem să învățăm ceva să mergem la el și stăm de vorbă la o cafea. A doua zi m-am dus direct la el.

L-am scos la o cafeluță și i-am zis că eu niciodată nu am fost un jucător tactic, mie mi se spunea mereu ‘du-te și fă ceva, rezolvă meciul’, asta datorită talentului pe care-l aveam. La el era diferit, avea o altă mentalitate, avea o mentalitate din afară, nu ca în România.

La el trebuia să faci aia, să te duci înapoi. Eu l-am chemat la o cafeluță să-l întreb ‘Mister, ce vrei de la mine? Vrei să dau goluri, vrei să dau pase?’. În șase luni am învățat de la Hagi mai mult decât în toată cariera mea”, a dezvăluit Eric la .

Eric este dezamîgit că echipele ăși propun doar evitarea retrogradării

„Nivelul campionatului nostru a ajuns destul de jos, în principal din cauza problemelor cu banii care există în România. Foarte multe cluburi ies în față și spun că nu au obiective sau aud din ce în ce mai des că țelul principal e salvarea de la retrogradarea.

Sincer, e rușinos ce se întâmplă! E inadmisibil ca majoritatea cluburilor să-și propună evitarea retrogradării! Foarte puține scot capul și vor mai mult. Deși, bineînțeles, există și echipe, cum e Rapid, care au pretenții, însă nu le declară public pentru a nu crea aștepări”, a spus Eric, potrivit .

Final de carieră din cauza problemelor la picior

Brazilianul , dar nu a jucat niciun minut pentru Gaz Metan. „Din păcate, am o problemă la picior. O arteră s-a înfundat. Nici la plimbare nu pot să mă plimb prea mult. Sunt dureri mari, îmi amorţeşte piciorul.

Aştept să merg în Brazilia, în decembrie, să vorbesc şi cu doctorii de acolo. Am făcut prima intervenţie, după o lună nu am simţit nimic. Când am început pregătirea cu Mediaş, după 3 zile iar am simţit durere.

Mi s-a spus că a fost zdrobită artera şi că trebuie să mă operez din nou, iar dacă mă operez din nou nu mai pot juca fotbal deloc. Am crezut că e mai bine să mai iau o părere de la alt doctor. Am găsit un medic la Cluj, el mi-a dat un tratament agresiv cu anticoagulant.

Începe să îmi fie bine, dar aştept să văd ce se întâmplă. Sunt dispus să risc pentru a juca alături de copiii mei. Ceea ce nu pot face acum. Fotbal nu iau în calcul să mai joc, dar eu cred că aş merita mai mult, câteva minute să mă retrag, să îmi iau la revedere de la fotbal. Nu am vrut eu să îi spun ‘nu’ fotbalului”, a încheiat Eric.