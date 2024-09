Eric, fiul lui Andrei Aradits, va juca într-un serial pe Antena 1: „Mi s-a spus de multe ori că semăn cu taică-miu”. Despre ce produție e vorba

Eric Aradits pășește pe urmele tatălui său, Andrei Aradits. Se alătură distribuției unui nou serial TV.

Eric Aradits, fiul cunoscutului actor Andrei Aradits, va juca în serialul “Iubire cu parfum de lavandă”, o nouă producție originală de la Antena 1. Tânărul actor, care va interpreta rolul lui Tibi, a moștenit talentul actoricesc de la tatăl său.

“Iubire cu parfum de lavandă”, cel mai recent serial original produs de Dream Film Production se află deja în etapa de filmare. Echipa de producție și-a stabilit platoul într-un sat pitoresc din apropierea Bucureștiului, unde câmpurile de lavandă creează un fundal romantic pentru povestea serialului.

La sesiunile de casting pentru noul serial de la Antena 1, producătorii au descoperit și selectat o serie de talente promițătoare.

Eric Aradits, , face parte și el din distribuția serialului, interpretând rolul lui Tibi. Personajul său este un tânăr timid și răsfățat, care joacă la echipa locală de fotbal datorită influenței mamei sale, Doris.

Eric Aradits, începuturile în lumea filmului

Deși tânăr, Eric nu este la primul său contact cu lumea filmului. El a urmat cursurile Şcolii de Muzică și Arte Plastice și a jucat în scurtmetraje regizate de Adrian Sitaru și Ștefania Maftei. De asemenea, a făcut parte din filmul “Octav”, regizat de Serge Ioan Celebidachi.

„Când am fost chemat la casting, nu am vrut să știu niciun detaliu despre proiectul pentru care urma să dau proba. Am vrut doar textul și am ȋncercat să fiu cât mai simpatic. Când am ajuns acasă, ȋmi amintesc că i-am spus tatălui meu atât: «au râs, au șoptit, cred că m-au plăcut!». Nici măcar nu știam sigur dacă era vorba de un film sau un serial.

La scurt timp am aflat că este vorba despre serialul «Iubire cu parfum de lavandă», unde ȋl joc pe Tibi, un soi de comic de relief. Un personaj mai ȋmpiedicat, timid, care ȋși dorește foarte tare să fie acceptat. Echipa e foarte faină și ne distrăm mult la filmări. Mi s-a spus de foarte multe ori că semăn cu taica-miu. Sper să se distreze și cei de acasă, când ne vor urmări!”, a declarat Eric Aradits, potrivit

Rădița Roșu va juca alături de Eric Aradits în “Iubire cu parfum de lavandă”

De asemenea, Rădița Roșu, o actriță cu o carieră impresionantă în teatru și film, își face debutul în acest proiect televizat în rolul Doris Cloșcă, mama lui Tibi. Personajul său este o femeie puternică și independentă, care conduce singură carmangeria satului după ce soțul ei a părăsit-o pentru o femeie mai tânără.

Ea este absolventă a prestigioasei Universități Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Rădița Roșu a acumulat o experiență vastă pe scenele unor teatre renumite precum Teatrul Maria Filotti din Brăila, Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra și Teatrul Nottara.

„Mă simt inspirată și onorată să fac parte din această echipă extraordinară, unde fiecare membru contribuie cu profesionalism și pasiune. Pentru mine, filmul este o formă de artă vie, iar rolul Doris reprezintă o întâlnire unică cu un personaj complex și profund. Este o bucurie să aduc la viață această poveste și să împărtășesc cu publicul frumusețea și magia iubirii.

Această experiență este una extrem de specială pentru mine, având ocazia să colaborez cu doamna Ruxandra Ion, o personalitate remarcabilă în industria cinematografică românească”, a spus Rădița Roșu, conform sursei menționate anterior.

Serialul promite să exploreze teme precum iubirea, relațiile dintre oameni și provocările vieții într-o comunitate mică, toate acestea pe fundalul pitoresc al câmpurilor de lavandă.