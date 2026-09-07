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Într-un interviu acordat unei publicații renumite din Franța, soția lui Eric Roy a scos la iveală povestea neștiută a antrenorului. Femeia a rupt tăcerea la câteva luni după moartea celebrului antrenor care suferea de cancer.

Declarația partenerei lui Eric Roy după decesul tehnicianului

Antrenorul echipei din Ligue 1, care se afla sub contract cu Breast, Eric Roy a încetat din viață în luna iunie. din cauza unei probleme medicale. Familia sa a fost cea care a făcut anunțul despre decesul neașteptat al fostului fotbalist al celor de la Nice, Marseille, Lyon, Sunderland, Troyes și Rayo Vallecano.

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Renumitul antrenor suferea de de pancreas de 3 ani și jumătate, dar a preferat să fie discret. A dorit să păstreze tăcerea despre afecțiunea care i-a adus sfârșitul. La aproximativ 3 luni de la trecerea în neființă partenera de viață a bărbatului a decis să rupă tăcerea. Femeia a discutat despre un subiect foarte delicat.

Concret, a povestit cum a descoperit fostul sportiv că are o boală gravă. Doctorii i-au dat francezului doar 4 luni de viață, însă a supraviețuit mai mult. A luptat cu soarta și a demonstrat că este o persoană ambițioasă și perseverentă pentru că nu a renunțat la muncă, în ciuda faptului că tratamentul nu a fost deloc unul ușor.

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„Și-a semnat contractul pe 31 decembrie (n.r. 2022, cu Brest). Pe 1 ianuarie, s-a urcat într-un avion și… După cinci zile petrecute acolo, mi-a spus: «Iubito, încă mă doare stomacul, este îngrozitor…». S-a dus la medicul clubului, Kergastel, și m-a sunat să-mi spună: «Vino aici, nu e bine…».

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Atunci ni s-a spus că soțul meu avea cancer pancreatic în stadiul 4, cu metastaze în tot corpul. Singurul deznodământ era moartea. Mi-a spus: «Intrăm împreună în modul luptător!». Încă de la început,am decis că va continua să muncească și își va respecta contractul cu Brest”, a mărturisit soția lui Eric Roy, Loetiția Roy, într-un interviu pentru .

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”A fost numit antrenor pentru a evita retrogradarea”

„Medicii au crezut că suntem puțin nebuni, pentru că știau că urma să treacă printr-o chimioterapie foarte intensă. Dar eu știam că munca îl va ajuta să meargă mai departe. Când a ajuns la Brest, situația sportivă era foarte dificilă. Eric a fost numit antrenor pentru a evita retrogradarea.

Jucătorii împotriva cărora urma să joace te văd ca pe un supererou care îi va împiedica să retrogradeze în liga a doua. Așa că, dacă vii și spui: «Bună, am cancer, s-ar putea să mor peste câteva luni», nu va funcționa. Așa că a păstrat totul pentru el. I-a spus președintelui său, Denis Le Saint, și directorului sportiv, Gregory Lorenzi.

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Aceștia i-au spus să nu-și facă griji și să-și ia timp pentru el ori de câte ori avea nevoie. Apoi ne-am gândit că ar fi dificil să facem față fricii celorlalți. Iar el voia să muncească în liniște și nu voia ca relațiile lui cu oamenii să se schimbe”, a mai spus Loetiția Roy, mai arată sursa citată.

Mai mult decât atât, partenera regretatului Eric Roy a mai subliniat că tehnicianul a refuzat să fie văzut ca omul bolnav dintr-un grup. Francezul nu a vrut nicio secundă mila oamenilor din preajma sa și nici nu voia să primească un tratament special. A continuat să muncească și acest lucru l-a ajutat să se mențină pe linia de plutire.

”Abia mai putea merge”

Lupta sa a făcut ca Brest să fie salvată de la retrogradare și echipa chiar a ajuns până în UEFA Champions League. Formația a atins faza barajului după grupă înainte să fie învinsă de echipa care avea să câștige trofeul, Paris Saint-Germain. Pentru prima dată de la moartea tehnicianului soția acestuia a mai transmis că a lipit de la un singur meci, o deplasare la Lyon.

„Oficial, avea gripă, dar, în realitate, avea o infecție pulmonară foarte gravă și i s-a interzis să călătorească. Brest a încheiat sezonul trecut cu deplasări la Paris FC și PSG. A trebuit să călătoresc cu el pentru că nu mai era în stare nici să se îmbrace. Abia mai putea să meargă.

Există imagini cu Kamory Doumbia ridicând brațul în fața suporterilor. Era complet epuizat și avea dureri în tot corpul. I-am spus să poarte șapcă încă de la început. Din cauza chimioterapiei, risca să-și piardă părul. La spital, intram pe ușa din spate și ieșeam pe alte coridoare. Trebuia să-l ținem, pentru că era atât de obosit.

La antrenamente, timp de trei zile a trebuit să poarte după el un recipient pentru chimioterapie, o pompă de perfuzie, pe care o ascundea sub geacă. În sezonul de Champions League s-a descurcat cel mai bine. Apoi au urmat perioade dificile, când se ascundea în vestiar pentru a face față efectelor cumplite ale chimioterapiei”, a mai adăugat Loetitia Roy.