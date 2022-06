Erik Lincar a ieșit la atac după promovarea cu U Cluj. Cine la ”lucrat” din interior. ”Nu știu ce l-a recomandata să vină pe acel post”

După o așteptare de șapte ani și după o reorganizare din temelii, după falimentul din 2016, Universitatea Cluj a revenit în Casa Pariurilor Liga 1. Antrenorul Erik Lincar spune că nu toți oficialii ardeleni au crezut în el și echipa ”Șepcilor roșii”

Erik Lincar: ”I-am spus să stea departe de echipă”

Universitatea Cluj a avut un parcurs oscilant în sezonul recent încheiat, la capătul căruia în barajul de promovare/menținere.

În ultimul an gruparea ”Șepcilor roșii” a trecut printr-o serie de schimbări importante, atât la nivel administrativ, cât și la nivelul lotului de jucători.

Postul a fost încă de la început unul fragil. Conducătorii grupării de sub Feleac au avut păreri diferite asupra competențelor lui.

Ultimul manager general, Andrei Cordoș, care și-a încheiat mandatul odată cu finalul sezonului, a fost unul dintre contestatarii staff-ului tehnic, a dezvăluit Erik Lincar.

”E dureros când cineva vine la o echipă ca U Cluj, nu știu ce l-a recomandat să vină pe acest post, și el deja se gândește la noul staff și jucătorii care trebuie să vină în vară, dacă echipa rămâne în Liga a doua.

Lucrurile astea nu pot fi trecute cu vederea. Ok, nu am spus nimic, dar a fost momentul în care i-am spus să stea departe de echipă până la 1 iunie. U Cluj are obiective clare stabilite.

A fost manager general, știa unde vine, a fost pus în temă, așa că nu înțeleg de unde atâta supărare”, a spus Lincar, la Digi Sport.

Erik Lincar nu-l iartă pe Andrei Cordoș: ”Ar fi stat și fără bani, numai să rămână”

Fostul manager general al Universității Cluj, Andrei Cordoș, s-a format ca jucător la Universitatea Cluj. A fost internațional de juniori și tineret al României și a evoluat la echipe importante precum Dinamo, FC Botoșani, sau ASA Târgu Mureș.

Deși neagreat de suporteri, Cordoș, fiul politicianului Alexandru Cordoș, a fost numit în funcția de manager general la U Cluj în decembrie anul trecut. În scurtul lui mandat nu a reușit să-și apropie jucătorii și staff-ul tehnic.

Erik Lincar spune că Andrei Cordoș era ahtiat după putere și că nu și-a înaintat demisia, ci factorii locali care finanțează echipa nu l-au mai dorit la club, deși acesta ar fi făcut orice să rămână în structura administrativă.

”Lui nu i s-a prelungit contractul, nu a plecat el. Oamenii care decid la club au hotărât că nu mai e nevoie de domnul Cordoș. El ar fi stat și în administrativ și fără bani, numai să rămână”, a adăugat Erik Lincar.