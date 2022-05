Erik Lincar, conștient de miza uriașă a barajului cu Dinamo: „Nu ne-am vândut și nu ne vom vinde niciodată!”

Prima manșă dintre se va disputa într-o atmosferă incendiară pe „Cluj Arena”, iar suporterii „câinilor” promit că vor umple o întreagă peluză. Erik Lincar nu se gândește la frăția celor două galerii și dă asigurări că echipa va da totul pentru promovarea în Casa Pariurilor Liga 1.

Erik Lincar, conștient de miza uriașă a barajului cu Dinamo: „Din 18 milioane de români, cred că 15 se vor uita la acest joc”

Antrenorul celor de la U Cluj, Erik Lincar a susținut o conferință de presă înainte de manșa tur a meciului de baraj împotriva lui Dinamo: „Știu că galeriile sunt înfrățite, dar asta nu înseamnă vreodată că atât eu cu staff-ul meu sau că cei din conducere sau jucătorii nu vor încerca să dea totul pe teren și să încerce să promoveze din acest baraj la Liga 1.

Am vorbit cu ei toată săptămâna. Le-am explicat la ce expunere ajung jucând acest baraj cu Dinamo. Din 18 milioane de români, cred că 15 se vor uita la acest joc. Au o șansă enormă să demonstreze tuturor că sunt jucători și ei de Liga 1. Dinamo e o echipă cu jucători de valoare, foști internaționali, îi respectăm, atât clubul cât și jucătorii, dar în același timp noi ne numim ”U” Cluj.

Lincar consideră că la nivel de suporteri Universitatea Cluj e mult peste nivelul Ligii 1 și mizează pe susținerea unui stadion plin cu Dinamo: „Din punctul meu de vedere suntem în primele trei, patru echipe din România ca și susținere în tribune, ceea ce nu prea se vede de multe ori la Liga 1 și îmi pare nespus de rău că până în acest moment nu am reușit să aduc acest club la Liga 1, dar cred cu tărie și le-am zis și jucătorilor trebuie să credem, să fim puternici și să demonstrăm tuturor că în fotbal se poate întâmpla orice”.

Managerul sportiv Gabi Giurgiu nu consideră că U Cluj intră deja învinsă pe teren: „Cu siguranță va fi un baraj dificil, având în vedere că jucăm contra celor de la Dinamo. În primul baraj nu am reușit să promovăm, dar eu am mare încredere în staff, în jucători, în toți cei care suntem aici alături de echipă că putem să reușim să depășim Dinamo și să promovăm în Liga 1. Se poate realiza acest obiectiv, chiar dacă am avut o primă șansă înaintea meciului cu FC Hermannstadt. Nu am reușit atunci, dar de data aceasta cred că se poate și vom și reuși!”.

Erik Lincar le răspunde contestatorilor: „Nu pot fi acuzat că nu urmăresc interesul acestui club”

Erik Lincar a fost afectat de și a ținut să lămurească lucrurile cu privire la ratarea promovării directe: „Era clar că noi depindeam de victoria Stelei la Hermannstadt. Șansele noastre erau de 33% să reușim, evident câștigând noi. Văzând declarațiile din presă că alte echipe doresc să meargă să debuteze jucători tineri și că lucrurile nu vor fi la cel mai înalt nivel, mi-am dat seama că șansele noastre să promovăm în ultima etapă scad foarte mult. Pentru mine a rămas acea șansă de 1%. Ați văzut ce echipe au aliniat și cei de la Petrolul și cei de la Steaua în meciurile respective.

Nu acuz pe nimeni, dar nici eu nu pot fi acuzat că nu urmăresc interesul acestui club și știind că am șansa de 1% să promovez în utlima etapă, ofer oportunitatea tuturor jucătorilor mei să joace, să trag o concluzie din ultimele două jocuri și la dubla manșă cu Dinamo să încerc să aliniez cea mai bună echipă.

Dar de aici și până la a păta numele acestui club și în principal al meu, care mărturisesc că nu am făcut atât în perioada de jucător, cât și antrenor, niciodată jocul nimănui și nu am luat nimic sau nu am fost recompensat ca să mă vând vreodată”.

Lincar, mesaj pentru ultrașii lui U Cluj după ratarea promovării directe: „Nu voi accepta vreodată ca cineva să spună că ne-am vândut”

Suporterii lui U Cluj au făcut un scandal-monstru după înfrângerea cu Hermannstadt și , însă Erik Lincar le transmite un mesaj: „Eu consider că am încercat să fac ce e mai bine pentru această echipă, împreună cu cei din conducere, împreună cu jucătorii. Nu voi accepta vreodată ca cineva să spună că ne-am vândut sau că ne vom vinde.

Am avut această promovare în mâinile noastre este adevărat, dar tot bazându-ne pe munca noastră de un an de zile. Din păcate fotbalul nu poate fi controlat. Se întâmplă lucruri, situații, momente. Ne pare rău, suntem dezamăgiți”.