Erik Lincar, nemulțumit de propriii fani după U Cluj – Chiajna 3-1: „Să mă înjure! N-au putut veni la joc?”

Tehnicianul a fost deranjat de numărul mic de fani prezenți la stadion, și anume aproximativ 3.000 de suporteri ai „șepcilor roșii”.

Erik Lincar, nemulțumit de propriii fani după U Cluj – Chiajna 3-1

Erik Lincar a fost nemulțumit la adresa propriilor fani după victoria lui , certându-i pentru că nu au venit într-un număr mai mare la stadion.

ADVERTISEMENT

„Să mă înjure suporterii, dar să vină la stadion. Toată lumea zice că suntem 50.000 – 100.000 de fani ai lui U Cluj. Astăzi n-au putut să vină la joc?

OK, îmi asum să mă înjure când nu merge jocul. Dar eu îmi doresc să promovez. Ei își doresc? Să avem și noi 15-20.000 de oameni la stadion la meciurile următoare, cum a fost la Ploiești în play-off.

ADVERTISEMENT

Oameni buni, câștigăm cele 3 meciuri de acasă, avem șansa să promovăm direct. Ne dorim? Eu îmi doresc! Jucătorii își doresc. Voi? Deși suntem criticați, suntem numiți mercenari, dar noi ne dorim și suntem mai aproape ca niciodată”, a spus Erik Lincar la finalul partidei.

Universitatea Cluj se află pe locul trei din Casa Pariurilor Liga 2, cu 51 de puncte, la un punct distanță față de Hermannstadt, ocupanta locului doi.

ADVERTISEMENT

Ianis Zicu, supărat din cauza erorilor din defensivă

Ianis Zicu, antrenorul , a fost supărat din cauza erorilor din defensivă, dar nu pune vina pe umerii tânărului portar, pe care l-a încurajat la finalul confruntării:

„O înfrângere pe care puteam să o evităm, dacă am fi evitat acea eroare apărută atât de devreme. Am deschis scorul, dar când joci cu portar sub media de vârstă se poate întâmpla și asta”.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt adeptul încurajărilor, nu pot să critic un jucător pentru o astfel de eroare. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții, și cei care greșim, și cei care facem lucruri bune. Facem parte dintr-o echipă, nu e ușor să te ridici dintr-o astfel de situație”, a mai spus Ianis Zicu.