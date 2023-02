Erik ten Hag, în culmea fericirii după ce Manchester United a eliminat Barcelona. Unde crede Xavi că a pierdut calificarea

După ce au scos un 2-2 în prima manșă, pe Camp Nou, și s-au calificat în optimile de finală, chiar dacă la pauză erau conduși cu 1-0 după reușita lui Robert Lewandowski.

Erik ten Hag jubilează după ce Manchester United a eliminat Barcelona

La finalul partidei Manchester United – Barcelona 2-1, care i-a dus pe englezi în optimile de finală ale Europa League, Erik ten Hag s-a arătat încrezător că această victorie poate reprezenta un moment crucial în acest sezon pentru formația sa.

”Am avut câteva victorii bune, dar cred că aceasta în dublă manșă cu Barcelona, liderul din La Liga, este una cu adevărat mare. Va fi o motivație foarte bună pentru restul sezonului. Știam că în repriza a doua putem crea pericol cu Antony și Garnacho, doi jucători de viteză. Sunt atât de curajoși amândoi, încât nu se tem de nimeni.

Fred a făcu un meci foarte bun, a alergat enorm între cele două careuri și a fost eficient. Cred că avem personalități grozave în echipă. Mă gândesc la Varane și Martinez, Casemiro desigur.

Chiar și când jocul scârțâie, ei merg mai departe. Vor să obțină rezultatul propus și dacă crezi în asta, trebuie să mergi mai departe chiar și atunci când primești un gol stupid”, a declarat Ten Hag.

Xavi deplânge absențele puștilor Gavi și Pedri

De partea cealaltă, Xavi a ținut să precizeze faptul că înfrângerea a venit pe fondul faptului că jucătorii săi și-au pierdut calmul în repriza secundă și consideră că dacă i-ar fi avut la dispoziție pe Gavi și Pedri altul ar fi fost rezultatul final.

”Meciul a decurs cum am vrut în prima repriză și ne-am simțit confortabil. În partea a doua ne-a lipsit calmul. Trebuia să avem mai multă răbdare. Am pierdut jocul din cauza detaliilor. Cele două goluri ale lor au venit din mingi pe care le-am oferit noi.

În general am jucat bine, am pus presiune pe adversar și am reușit să facem lucruri bune împotriva unei echipe de top, dar este păcat că am pierdut pentru că echipa a meritat ceva mai mult.

Totuși, am jucat cu un adversar într-o formă fantastică. Cu Pedri și Gavi, cred că lucrurile ar fi fost altfel. Să nu uităm că . Acum trebuie să concentrăm pe La Liga și Cupa Spaniei”, a spus Xavi.