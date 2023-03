Erik ten Hag pune tunurile pe jucători după Liverpool – Manchester United 7-0: “Ca nişte amatori!”. Klopp exultă: “E avântul de care aveam nevoie”

Manchester United a pierdut cu 0-7 pe Anfield Road în faţa celor de la Liverpool. , “diavolii” încasând ultima dată şapte goluri după mai mult de 90 de ani.

Erik ten Hag pune tunurile pe jucători după Liverpool – Manchester United 7-0: “Ne-am comportat ca niște amatori”

La finalul partidei, antrenorul lui Manchester United, Erik ten Hag, a pus tunurile pe jucătorii săi, spunând că s-au comportat ca nişte amatori, această înfrângere fiind o lovitură dură pentru “diavoli”:

”Cred că am făcut o primă repriză decentă. A fost o greșeală de organizare chiar înainte de pauză. În repriza a doua, pur și simplu nu am fost noi. Nu am jucat la standardele noastre. Nu am jucat ca o echipă. Nu am fost profesioniști. Da, sunt nervos.

Sunt surprins, pentru că echipa asta a arătat cu totul altă atitudine în ultimele luni. În repriza a doua, cu siguranță nu am avut o atitudine de învingători. Nu am respectat planul, nu ne-am făcut treaba.

Nu am urmărit adversarii, ne-am comportat ca niște amatori. Am arătat și în trecut că ne putem reveni după un astfel de rezultat. Am făcut-o după Brentford, am făcut-o după Manchester City.

Cu siguranță că e o mare lovitură. E de neacceptat. Sunt foarte nervos și dezamăgit. E o trezire la realitate, trebuie să rămânem tari”, a spus Erik ten Hag la finalul meciului.

Jurgen Klopp, în culmea fericirii: “Este avântul de care aveam nevoie, ne pune pe direcția corectă”

De cealaltă parte, , a exultat la finalul meciului, spunând că acest scor este avântul de care echipa sa avea nevoie pentru a merge în direcţia corectă, Liverpool având un sezon dificil până acum:

”Fără cuvinte. A fost un meci spectaculos. Extraordinar. Am jucat un fotbal de cea mai înaltă calitate în fața unei echipe în formă. Partea a doua a început foarte bine și s-a încheiat foarte bine. Ăsta este fotbalul.

Este avântul de care aveam nevoie, ne pune pe direcția corectă. Toată lumea trebuie să știe că încă existăm. Nu a fost cazul multă vreme, dar în seara asta am oferit o mostră din ce putem face”, a declarat Jurgen Klopp.