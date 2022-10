Erik ten Hag, reacție hilară când a fost întrebat de ce l-a uitat pe bancă pe Cristiano Ronaldo în Manchester City – United 6-3: ”Din respect!”. Ce a zis Guardiola

Pep Guardiola și-a demolat omologul Erik ten Hag în derby-ul orașului Manchester, câștigat de ”cetățeni” în fața ”diavolilor cu 6-3. Și declarațiile celor doi tehnicieni de la finalul meciului au fost în favoarea spaniolului.

Cum a câștigat Pep Guardiola duelul cu Erik ten Hag

Manchester United nici nu a apucat să se așeze bine în teren și să înțeleagă cum va acționa echipa lui Pep Guardiola, când Phil Foden a deschis scorul. Semnalul de alarmă a fost ignorat de ”diavoli” și .

ADVERTISEMENT

A dat două goluri și o pasă decisivă pentru același Foden, până la pauză. Managerul lui Manchester City spune că a știut că adversarii îl vor desconsidera pe Haaland.

”Îmi place când oamenii subestimează fotbalistul doar pentru dimensiunile lui (făcând referire la Erling Haaland 1,94 m și 90 de kilogarme – n.r.).

ADVERTISEMENT

În general, a fost foarte bine ce am făcut azi, am fost agresivi, știam că vom avea spații și jucătorii noștri din atac au făcut diferența în prima repriză”, a comentat Guardiola, la conferința de presă de după meci, citat de .

Tehnicianul campioanei din Premier League a continuat în maniera personală și le-a transmis jucătorilor săi ce l-a nemulțumit în victoria cu 6-3 în fața marii rivale Manchester United.

ADVERTISEMENT

”Putem câștiga sau pierde, dar sunt multe lucruri pe care le putem face mai bine. Unii jucători nu au fost buni astăzi, așa că trebuie să-și îmbunătățească evoluțiile.

Perfecțiunea nu există, este imposibil. Dar trebuie să încercăm să ne apropiem de ea. Am făcut lucruri bune, dar putem face și mai bine, mulți, mulți jucători au avut pase neglijente. Acest lucru nu este bun. Trebuie să fim mai consecvenți”, a mai spus Guardiola, citat de

ADVERTISEMENT

Erik ten Hag l-a uitat pe bancă pe Cristiano Ronaldo, din respect, și clamează lipsa de atitudine a echipei lui

Olandezul Erik ten Hag a fost alegerea celor de la Manchester United pentru a reda strălucirea echipei care altă dată domina fotbalul din Premier League. Bazele de la care Erik ten Hag a început recosntrucția au fost, însă, zdruncinate.

ADVERTISEMENT

Întrebat de ce l-a ignorat pe Cristiano Ronaldo și nu i-a dat nici un minut în derby-ul cu marea rivală, tehnicianul a răspuns scurt: ”Din respect”. Apoi a mărturisit că .

”Din primul minut am simțit că va fi un meci extrem de greu pentru noi și până la pauză așa a fost. În repriza a doua am schimbat lucrurile și puțin s-a schimbat și atitudinea.

Am văzut un alt Manchester United după pauză și am marcat goluri. Am fost mai curajoși, am venit în jumătatea adversă. Însă, în acest moment nu mă pot gândi la aspecte pozitive. Ne dezamăgim fanii, ne dezamăgim pe noi înșine și suntem extrem de triști”, a spus Erik ten Hag.

Managerul ”diavolilor” a adăugat că echipa lui nu a avut credință în duelul cu Manchester City și că jucătorii au fost indisciplinați tactic în prima repriză.

”Este destul de simplu, este o lipsă de credință. Când nu crezi pe teren, atunci nu poți câștiga jocuri, este inacceptabil. Suntem indisciplinați în respectarea regulilor și atunci suntem loviți, asta s-a întâmplat astăzi.

Pentru mine meciul acesta a fost o surpriză. Nu am fost suficient curajoși, nu am atacat mingea și lăsat nepermis de multe spații. Tot respectul pentru City, dar nu are nimic de-a face cu echipa Manchester City, evoluția noastră nu a fost bună”, a încheiat olandezul.