Erik Ten Hag rupe tăcerea în cazul Ronaldo! Ce i-a reproșat antrenorul din perioada Manchester United

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. Momentul a dus la dezgroparea unui alt conflict dur din cariera sa. A doua perioadă petrecută de starul lusitan la Manchester United a fost marcată de mai multe momente tensionate cu antrenorul echipei de la acel moment, Erik Ten Hag (56 de ani). Tehnicianul olandez a rupt tăcerea despre clinciurile cu Ronaldo.

Erik Ten Hag, atac brutal la adresa lui Cristiano Ronaldo

Fostul antrenor al lui Manchester United a dezvăluit momente neplăcute din colaborarea cu cvintuplul câștigător al Balonului de Aur. Cristiano Ronaldo ar fi avut probleme de atitudine în perioada petrecută pe Old Trafford. Mai mult, vedeta nu s-ar fi pregătit corespunzător pentru partide, încercând să depună cât mai puțin efort în timpul sesiunilor de antrenament.

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”A dezamăgit echipa și m-a dezamăgit și pe mine, pentru că am plănuit împreună cu el. Am zburat în Portugalia ca să vorbesc cu el despre ce urmăream înainte să vin la United. Evident, este unul dintre cei mai buni din istoria fotbalului. L-am respectat mult. Dar la vremea respectivă, ca manager, a trebuit să iau o decizie rațională și să-i păstrez pe jucătorii pe care îi admir.

„L-am confruntat […] De multe ori îi spun: «Ronnie, toată lumea vrea să lucreze pentru tine ca să te aducă în poziția potrivită, dar dacă nu te poți duce în careu, nu poți marca». Nu a fost capabil să facă asta. Este o idee greșită să-mi spui că mă așteptam să facă pressing sau că e epuizat. Nu a putut. Nu a alergat nici cu posesia, nici fără posesie. Motivul a fost că nu s-a pregătit”, a spus Erik Ten Hag, potrivit .

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Erik Ten Hag l-a lăsat rezervă pe Ronaldo în derby

Cristiano Ronaldo a ajuns la Manchester United în vara anului 2021. ”Diavolii roșii” au plătit 17 milioane de euro lui Juventus pentru a beneficia de serviciile lusitanului. În prima stagiune, cifrele sale s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Cristiano Ronaldo a marcat 24 de goluri în 39 de meciuri, fiind unul dintre oamenii de bază de pe Old Trafford. Totuși, totul s-a schimbat în vara lui 2022. .

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În cele 16 meciuri în care a evoluat sub comanda antrenorului olandez, lusitanul a marcat de doar 3 ori. Cristiano Ronaldo și-a trecut numele în dreptul marcatorilor în două partide contra lui Sheriff Tiraspol (2-0 și 3-0), dar și împotriva lui Everton (2-1). Totuși, relația tensionată cu Erik Ten Hag a atins un punct critic în octombrie 2022. Atunci, olandezul a decis să îl țină pe bancă pe Cristiano Ronaldo, într-o înfrângere usturătoare împotriva lui Manchester City, 3-6.

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La doar o lună de la episodul din derby-ul orașului, Cristiano Ronaldo avea să își desfacă contractul cu ”diavolii roșii”. Portughezul a evoluat la Cupa Mondială din 2022, iar, ulterior, a semnat cu Al Nassr, formație pentru care evoluează și în prezent.