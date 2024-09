Erika Braedt, unica fostă soție a lui Ion Țiriac, nu s-a pensionat la 80 de ani. Ea încă muncește. Află ce job are în prezent?

Erika Braedt, singura femeie care a fost măritată cu Ion Țiriac, lucrează și la 80 de ani. Cu ce se ocupă?

Ion Țiriac, celebrul om de afaceri, a fost căsătorit o singură dată în viața lui. Soția sa a fost Erika Braedt, o femeie care și acum, la vârsta de 80 de ani, duce o viață activă. Deși sunt divorțați de mulți ani, Țiriac spune că Erika încă îi este prietenă și a dezvăluit recent cu ce se ocupă fosta sa soție.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac este cunoscut pentru relațiile sale cu numeroase femei celebre de-a lungul anilor, dar există o singură femeie care i-a fost soție în mod oficial. Erika Braedt, cu care s-a căsătorit în tinerețe, rămâne unica sa parteneră legală. Cei doi s-au căsătorit în 1963, când Țiriac avea doar 20 de ani, spune el, dar s-au despărțit după doar doi ani împreună.

Într-un interviu recent pentru emisiunea “Prietenii lui Ovidiu” de la Gazeta Sporturilor, aceea perioadă. Deși s-a căsătorit foarte tânăr, el consideră că experiența a fost o lecție importantă de viață.

ADVERTISEMENT

„Dumneavoastră n-ați vorbit niciodată în public despre soțiile pe care le-ați avut. Câte ați avut, domnule Țiriac?”, l-a întrebat Ovidiu Ioanițoaia pe Ion Țiriac.

„Eu m-am însurat la 20 de ani și am divorțat la 22 de ani, am învățat lecția și am terminat. Atâta tot. O singură dată. Da, Erika Braedt. Prietena mea și acum. Profesoară de sport la 80 de ani, are trei echipa de junior de fotbal, nu de handbal cum era ea, gratis, bineînțeles, le antrenează în fiecare zi. E în Germania”, a răspuns Ion Țiriac, potrivit

ADVERTISEMENT

La vârsta de 80 de ani, Erika Braedt continuă să ducă o viață foarte activă. Țiriac a dezvăluit că ea este profesoară de sport în Germania, unde antrenează gratuit trei echipe de juniori la fotbal.

Cum s-au cunoscut Ion Țiriac și Erika Braedt și de ce au divorțat după doar 2 ani?

Povestea lor de dragoste a început în timpul facultății, pe când Erika era colegă cu Țiriac și juca handbal pentru echipa Știința. Pasiunea dintre ei a fost instantanee, ducând rapid la căsătorie.

ADVERTISEMENT

La vremea respectivă, Țiriac , practicând atât tenisul, cât și hocheiul pe gheață. El s-a căsătorit cu Erika între două turnee de tenis și înainte de participarea sa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Innsbruck.

Mai târziu, Erika a descris acea perioadă ca fiind una în care amândoi erau încă “fragezi”, nefiind pe deplin formați ca adulți. Prin urmare, căsătoria lor nu a rezistat și s-a încheiat la scurt timp.

Divorțul lor a fost subiectul multor speculații. Unii au sugerat că Erika ar fi avut o relație cu scrimerul Ionel Drâmbă sau cu regizorul Sergiu Nicolaescu, deși acesta din urmă a negat acuzațiile. Dar ea oferă o altă explicație:

„Pur şi simplu, relaţia noastră s-a stins de la sine. Ne-am îndepărtat treptat, sentimentele noastre s-au atenuat. El era un tenismen cunoscut şi valoros, care călătorea mult pentru a participa la turnee, iar eu eram doar o profesoară.

Ne vedeam puţin, iar când se putea mai ieşeam cu prietenii noştri la un restaurant, unde ascultam muzică sau dansam. Noi ne-am luat de foarte tineri, eu aveam 19-20 de ani, când am venit în Bucureşti şi m-am măritat cu Țiri. El era cu patru ani mai în vârstă, aşa că nu ne formasem ca oameni, eram încă fragezi”, spunea Erika, potrivit sursei citate anterior.

În ciuda divorțului, Erika are numai cuvinte de laudă pentru fostul ei soț. Ea îl descrie pe Țiriac ca fiind “un om extraordinar” care a făcut multe lucruri bune pentru România.