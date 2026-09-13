Alex Dobre a avut parte de susținere importantă din tribune la meciul dintre Rapid și FC Voluntari. Fotoreporterul FANATIK a surprins-o în Giulești pe Erika, frumoasa soție a atacantului lui Daniel Pancu. Aceasta a venit la stadion pentru a fi alături de partenerul său.
Rapid a primit vizita celor de la FC Voluntari în etapa a 9-a din SuperLiga. Echipa pregătită de Daniel Pancu a intrat în rundă cu una dintre cele mai solide defensive din campionat. Giuleștenii primiseră doar patru goluri în primele opt etape și aveau nevoie de un nou rezultat pozitiv pentru a rămâne în zona fruntașă a clasamentului.
Alex Dobre are parte de un sezon destul de complicat, deși este în continuare unul dintre oamenii de bază ai lui Daniel Pancu. Atacantul are trei goluri în actuala ediție de campionat. Totuși, eficiența sa a scăzut în ultima perioadă. În ultimele trei meciuri, cu Oțelul, Poli Timișoara și Craiova, nu a reușit să înscrie.
La meciul cu FC Voluntari, Dobre a avut-o din nou aproape pe Erika. Fotoreporterul FANATIK a surprins-o pe soția fotbalistului în tribunele stadionului din Giulești. Erika a mai fost prezentă la partidele Rapidului și în trecut.
Povestea celor doi a început cu mult înainte ca Dobre să ajungă în Giulești. Alex și Erika s-au cunoscut în perioada în care fotbalistul evolua în Anglia. Au avut o relație de aproximativ opt ani înainte de căsătorie și au locuit o perioadă în străinătate. Erika s-a întors în România odată cu transferul lui Dobre la Rapid, în octombrie 2024.