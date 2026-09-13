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Alex Dobre a avut parte de susținere importantă din tribune la meciul dintre Rapid și FC Voluntari. Fotoreporterul FANATIK a surprins-o în Giulești pe Erika, frumoasa soție a atacantului lui Daniel Pancu. Aceasta a venit la stadion pentru a fi alături de partenerul său.

Apariție spectaculoasă în Giulești! Frumoasa soție a lui Alex Dobre, surprinsă de FANATIK la Rapid – FC Voluntari

. Echipa pregătită de Daniel Pancu a intrat în rundă cu una dintre cele mai solide defensive din campionat. Giuleștenii primiseră doar patru goluri în primele opt etape și aveau nevoie de un nou rezultat pozitiv pentru a rămâne în zona fruntașă a clasamentului.

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deși este în continuare unul dintre oamenii de bază ai lui Daniel Pancu. Atacantul are trei goluri în actuala ediție de campionat. Totuși, eficiența sa a scăzut în ultima perioadă. În ultimele trei meciuri, cu Oțelul, Poli Timișoara și Craiova, nu a reușit să înscrie.

Poveste frumoasă de dragoste între Alex Dobre și Erika

La meciul cu FC Voluntari, Dobre a avut-o din nou aproape pe Erika. Fotoreporterul FANATIK a surprins-o pe soția fotbalistului în tribunele stadionului din Giulești. Erika a mai fost prezentă la partidele Rapidului și în trecut.

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Povestea celor doi a început cu mult înainte ca Dobre să ajungă în Giulești. Alex și Erika s-au cunoscut în perioada în care fotbalistul evolua în Anglia. Au avut o relație de aproximativ opt ani înainte de căsătorie și au locuit o perioadă în străinătate. Erika s-a întors în România odată cu transferul lui Dobre la Rapid, în octombrie 2024.