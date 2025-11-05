Erling Haaland a ales între Real Madrid și Barcelona! Planul e deja făcut: un superstar pleacă

ADVERTISEMENT

Atacantul norvegian este pe lista celor doi giganți din La Liga, Real Madrid și Barcelona, iar acesta și-ar fi ales deja favorita.

Erling Haaland vrea la Real Madrid și transferul său ar duce la plecarea lui Vinicius Junior

, se pare că Erling Haaland preferă o mutare la trupa de pe Santiago Bernabeu, în detrimentul uneia la trupa pregătită de Hansi Flick. Planul ar fi deja făcut de către „Galactici”, care știu cum să-i facă loc în echipă atacantului, cât și de unde să facă rost de bani pentru a-l lua de la Manchester City pe golgheterul echipei pregătite de catalanul Pep Guardiola.

Cei de la Real Madrid ar fi gata să se despartă de Vinicius Junior în vara viitoare și au și o variantă de transfer pentru atacantul brazilian. Sud-americanul ar urma să ajungă în Arabia Saudită pentru o sumă uriașă, nu mai puțin de 200 de milioane de euro. Astfel, cu acești bani, Florentino Perez ar urma să forțeze aducerea lui Erling Haaland, de la Manchester City, cel care ar prelua rolul de număr 9, pe care în acest moment îl joacă Kylian Mbappe. Francezul ar urma să fie folosit în banda stângă a atacului dacă această afacere s-ar materializa.

Erling Haaland, piesa lipsă din echipa stelară a lui Real Madrid pentru un nou triumf în Champions League?

Erling Haaland este considerat a fi cel mai bun atacant de careu din lume, iar acesta nu are decât 25 de ani și a înscris deja peste 300 de goluri în carieră. consideră că nordicul este un fotbalist care are toate calitățile pentru a fi următorul transfer „galactic”, iar mutarea s-ar putea realiza cel mai devreme în vara viitoare, după Cupa Mondială ce se va desfășura în Statele Unite, Mexic și Canada. El ar urma să pună umărul la câștigarea unui nou trofeu Champions League, al 16-lea din istoria echipei, cred conducătorii formației blanco.

ar avea nevoie de un atacant de careu, asta pentru că Robert Lewandowski va pleca de la echipa la finalul stagiunii. Se pare însă că trupa catalană a pus ochii pe Harry Kane, englezul de la Bayern Munchen, care va avea o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro. De altfel, britanicul nu ar fi împotriva mutării, asta pentru că este un fan al stilului de joc pe care Hansi Flick l-a implementat pe Camp Nou.