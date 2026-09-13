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Iată care este investiția majoră făcută de atacantul norvegian Erling Haaland. Descoperă în rândurile de mai jos pe ce a cheltuit fotbalistul aproape 78.000 de euro. A adăugat încă un bun material la colecția sa impresionantă.

Erling Haaland, achiziție de ultimă oră

Erling Haaland (26 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști din Norvegia. Sportivul uimește de fiecare dată atât prin la care a recurs recent, dar mai ales pe teren. , după ce a marcat o dublă în meciul dintre FC Porto – Manchester City 0-2.

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Renumitul atacant a atins o bornă spectaculoasă în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Lucrurile îi merg ca pe roate în carieră, având un motiv extraordinar de bun să se concentreze și pe restul pasiunilor sale. E faimos pentru faptul că adoră mașinile, având o colecție de autoturisme extrem de rare.

În garajul lui se găsesc mărci precum Bugatti, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Porsche sau Rolls-Royce. De asemenea, deține autoturisme și de la alți producători auto, cum ar fi Audi sau Maybach. De curând, starul a făcut o nouă investiție în materie de vehicule, însă și-a îndreptat atenția spre un model neobișnuit. Și-a achiziționat o rulotă Airstream retro.

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Concret, este vorba de o ediție limitată realizată în colaborare cu renumitul brand de streetwear Supreme. Casa mobilă a fost importată din Statele Unite ale Americii și este personalizată, având un cost de aproximativ 78.000 de euro, conform . Rulota lui Erling Haaland are aproape 7 metri lungime și vine echipată cu o copertină retractabilă personalizată Supreme.

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Cum a descris Erling Haaland rulota

Într-o filmare de pe canalul său de YouTube, Erling Haaland a dezvăluit că este foarte încântat de noua sa achiziție. Norvegianul a descris rulota drept „sick” (beton / tare), precizând că intenționează să o folosească pentru escapade. Renumitul sportiv vrea să meargă în diferite locuri și să doarmă în ea peste noapte.

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Totodată, în videoclipul intitulat „Day in the Life of a Pro Footballer” atacantul a mai subliniat că autorulota este genială la interior. Cel mai probabil nu mai are nevoie de nicio îmbunătățire, mobilierul și echipamentele fiind perfecte pentru o deplasare imediată. Rămâne de văzut care va fi prima destinație a fotbalistului norvegian.

„Ei bine, băieți, am cumpărat ceva: propria mea rulotă. Una Supreme. Totul este Supreme, acolo îmi țin toate lucrurile Supreme. Am cumpărat-o din SUA. O să merg pur și simplu undeva și o să dorm în ea”, a spus atacantul, în clipul de pe YouTube, care are 6,8 milioane de vizualizări.