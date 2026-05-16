Erling Haaland a dat fotbalul pe actorie. Vedeta lui Manchester City, debutează în rolul unui viking

Erling Haaland este o adevărată vedetă pe terenul de fotbal, dar acum se pregătește să cucerească și fanii filmului. Atacantul norvegian își va face debutul în actorie într-o peliculă animată în care își va împrumuta vocea unui viking.

Erling Haaland s-a apucat de actorie

Haaland va juca o versiune animată a sa în filmul animat ”Viqueens”, regizat și co-scris de Harald Zwart, regizorul olandez-norvegian al filmelor The Karate Kid și Agent Cody Banks. Conform publicației , fotbalistul va da voce unui personaj numit chiar Haaland.

”Erling a devenit deja un fel de icoană vikingă în viața reală în întreaga lume – puternic, neînfricat și unic din punct de vedere norvegian. Aducerea lui în acest univers în rolul său propriu conferă filmului o energie și o autenticitate neașteptate, perfect potrivite pentru această poveste”, a declarat Harald Zwart.

Producția, care va fi lansată în jurul Crăciunului, le mai are în distribuție pe cântăreața Rita Ora și pe Ella Purnell din serialul ”Yellowjackets”, care vor da voce principalelor personaje, Hedvig și Ingrid, precum și pe prezentatorul de talk-show Alan Carr.

”Pentru a returna un pasager clandestin, două fete vikinge curajoase pleacă din Norvegia în China. Descoperă secrete, devin pricepute la zmeie-dragon, artificii și kung fu și își dau seama că darurile prieteniei depășesc orice pot fi luate de la adversari”, este descrierea filmului de pe IMDB.

Haaland, caută tripla în Anglia înainte de Cupa Mondială

Superstarul naționalei Norvegiei va fi prezent în această vară la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Însă, până atunci, Erling Haaland vrea să cucerească noi trofee alături de Manchester City.

După câștigarea Cupei Ligii, ”cetățenii” mai luptă pentru alte două titluri în acest sezon. Primul va fi Cupa Angliei, iar , programată sâmbătă, 16 mai, de la ora 17:00.

Apoi, Manchester City va încerca să-și treacă în palmares un nou trofeu de campioană în Premier League. Această misiune este mai dificilă, deoarece Arsenal are 2 puncte avans cu două etape înainte de finalul sezonului.

Erling Haaland, achiziție fabuloasă

Fiind unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lume, Erling Haaland își poate permite aproape orice extravaganță. Chiar dacă este un tip căruia nu îi place să arunce cu bani, norvegianul .

Este de fapt un adevărat conac în Cheshire, cu patru etaje, zece dormitoare, o imensă casă în copac, dar și grădini împrejmuite de ziduri înalte. Pentru toate acestea, fotbalistul a plătit peste 7 milioane de euro.