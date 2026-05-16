Sport

Erling Haaland a dat fotbalul pe actorie. Vedeta lui Manchester City, debutează în rolul unui viking

Unul dintre cei mai buni fotbaliști ai momentului, Erling Haaland (25 de ani) își va face debutul în actorie. În ce film va juca superstarul lui Manchester City.
Traian Terzian
16.05.2026 | 17:00
Erling Haaland a dat fotbalul pe actorie Vedeta lui Manchester City debuteaza in rolul unui viking
ULTIMA ORĂ
Erling Haaland își face debutul în actorie într-un film de animație. Sursă foto: The Guardian
ADVERTISEMENT

Erling Haaland este o adevărată vedetă pe terenul de fotbal, dar acum se pregătește să cucerească și fanii filmului. Atacantul norvegian își va face debutul în actorie într-o peliculă animată în care își va împrumuta vocea unui viking.

Erling Haaland s-a apucat de actorie

Haaland va juca o versiune animată a sa în filmul animat ”Viqueens”, regizat și co-scris de Harald Zwart, regizorul olandez-norvegian al filmelor The Karate Kid și Agent Cody Banks. Conform publicației The Hollywood Reporter, fotbalistul va da voce unui personaj numit chiar Haaland.

ADVERTISEMENT

”Erling a devenit deja un fel de icoană vikingă în viața reală în întreaga lume – puternic, neînfricat și unic din punct de vedere norvegian. Aducerea lui în acest univers în rolul său propriu conferă filmului o energie și o autenticitate neașteptate, perfect potrivite pentru această poveste”, a declarat Harald Zwart.

Producția, care va fi lansată în jurul Crăciunului, le mai are în distribuție pe cântăreața Rita Ora și pe Ella Purnell din serialul ”Yellowjackets”, care vor da voce principalelor personaje, Hedvig și Ingrid, precum și pe prezentatorul de talk-show Alan Carr.

ADVERTISEMENT
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Digi24.ro
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

”Pentru a returna un pasager clandestin, două fete vikinge curajoase pleacă din Norvegia în China. Descoperă secrete, devin pricepute la zmeie-dragon, artificii și kung fu și își dau seama că darurile prieteniei depășesc orice pot fi luate de la adversari”, este descrierea filmului de pe IMDB.

ADVERTISEMENT
Se însoară la 71 de ani și are dress code
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația

Haaland, caută tripla în Anglia înainte de Cupa Mondială

Superstarul naționalei Norvegiei va fi prezent în această vară la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Însă, până atunci, Erling Haaland vrea să cucerească noi trofee alături de Manchester City.

ADVERTISEMENT

După câștigarea Cupei Ligii, ”cetățenii” mai luptă pentru alte două titluri în acest sezon. Primul va fi Cupa Angliei, iar trupa lui Pep Guardiola va întâlni pe Chelsea în finala de pe Wembley, programată sâmbătă, 16 mai, de la ora 17:00.

Apoi, Manchester City va încerca să-și treacă în palmares un nou trofeu de campioană în Premier League. Această misiune este mai dificilă, deoarece Arsenal are 2 puncte avans cu două etape înainte de finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Erling Haaland, achiziție fabuloasă

Fiind unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lume, Erling Haaland își poate permite aproape orice extravaganță. Chiar dacă este un tip căruia nu îi place să arunce cu bani, norvegianul a cheltuit o sumă uriașă pentru achiziționarea unei case.

Este de fapt un adevărat conac în Cheshire, cu patru etaje, zece dormitoare, o imensă casă în copac, dar și grădini împrejmuite de ziduri înalte. Pentru toate acestea, fotbalistul a plătit peste 7 milioane de euro.

Final apoteotic de sezon pentru prima femeie antrenor din top 5 campionate! A...
Fanatik
Final apoteotic de sezon pentru prima femeie antrenor din top 5 campionate! A salvat echipa de la retrogradare și a bătut record după record în Bundesliga
Dramatism total în ultima etapă din Bundesliga! O ratare cu poarta goală și...
Fanatik
Dramatism total în ultima etapă din Bundesliga! O ratare cu poarta goală și un autogol au dus la retrogradare. Video
Femeia celebră care l-a ”costat” 150.000 de euro pe Cristi Borcea. A fost...
Fanatik
Femeia celebră care l-a ”costat” 150.000 de euro pe Cristi Borcea. A fost soția unei legende de la AC Milan (G)
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la...
iamsport.ro
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la FCSB a făcut ravagii în vestiar și i-a uluit pe jucători
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!