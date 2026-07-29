Erling Haaland a dezvăluit care este preparatul culinar preferat, dar pe care nu-l poate consuma. A uimit cu alegerea sa

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Tu știi care este preparatul culinar preferat de Erling Haaland? Ei bine, răspunsul te va uimi și pe tine pentru că nu este un produs banal, ci unul delicios și sățios, însă pe care sportivul nu-l poate savura destul de des.

Preparatul culinar adorat de Erling Haaland

Este unul dintre cei mai cunoscuți jucători profesioniști de fotbal, dar puțini știu , în realitate. Și-a aniversat în urmă cu puțin timp ziua de naștere, Erling Haaland sărbătorind cu mare fast împlinirea a 26 de ani. Mulți au crezut că vârsta sa este una mult mai înaintată, însă adevărul a ieșit la iveală abia acum.

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Norvegianul este renumit pentru evoluțiile din teren, dar și pentru aparițiile din afara acestuia. După terminarea Campionatului Mondial a imortalizat câteva . Postarea de pe rețelele de socializare a devenit rapid virală, cucerind internauții de pe tot globul.

De asemenea, sportivul este cunoscut pentru dieta sa monstruoasă. Starul echipei naționale are un regim foarte bine pus la punct, cu alimente naturale și alese cu mare grijă. Puțini știu, însă, care este preparatul său culinar preferat. A dezvăluit că este vorba de un fel de mâncare delicios, dar pe care nu-l poate consuma.

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„Mâncarea mea preferată este un fel pe care aproape nu-l consum niciodată. Îl mănânc ocazional… Am mai zis-o și înainte, iubesc kebab sau pizza cu kebab. Iubesc acest preparat, trebuie să spun asta. E unul dintre cele mai bune lucruri, dar pe care nu le mănânc aproape niciodată.

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Uneori stau acasă și mă gândesc: «Ah, ar fi atât de bine să mănânc asta». Dar apoi mă duc la frigider și îmi fac altceva. Știi, asta este viața mea”, a explicat Erling Haaland, într-un interviu pentru Sky Sports, care a fost încărcat pe pagina de Instagram. Internauții au fost curioși să afle ce este, de fapt, acest fel de mâncare.

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Ce conține preparatul iubit de Erling Haaland

Pizza cu kebab, preparatul preferat al lui Erling Haaland, este un fel de mâncare care se gătește frecvent în țările nordice. Populațiile din Norvegia, Suedia, precum și alte națiuni din nordul Europei îl prepară adesea, în special atunci când nu vor să facă ceva complicat. Acest fel de mâncare nu este deloc greu de dus la capăt.

E cât se poate de simplu, fiind un produs care face trimitere exact la numele său. Concret, este vorba de un blat de pizza peste care se adaugă ingrediente specifice kebabului. De regulă, acest preparat culinar are în compoziția sa carne marinată de vită sau miel, care în prealabil a fost rumenită pe un rotisor vertical, relatează .

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Legumele proaspete și sosurile cremoase, ușor picante, nu lipsesc. De asemenea, produsul poate avea roșii sau măsline, fiecare țară scandinavă având propriile variante. Acest fel de mâncare este vândut în mare parte de imigranții din Orientul Mijlociu. Preparatul preferat de Erling Haaland este extrem de gustos și mai ales, popular în țara sa natală.

Unele surse arată că produsul a apărut prima oară în Suedia, unde proprietarii de pizzerii au combinat rețeta italiană cu ingredientele specifice kebabului. Acesta din urmă reprezintă un preparat popular datorită comunităților de origine turcă și din Orientul Mijlociu. Apoi, rețeta s-a răspândit în întreaga Scandinavie și în multe alte țări europene.