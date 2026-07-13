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Erling Haaland a mărturisit pe cine va susține la CM 2026 după ce a fost eliminat: „Aveam tricoul lor înainte să-l primesc pe cel al Norvegiei”

Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla pe cine va susține Erling Haaland de acum înainte la CM 2026, după eliminarea suferită de Norvegia în fața Angliei.
Dragos Petrescu
13.07.2026 | 07:15
Erling Haaland a marturisit pe cine va sustine la CM 2026 dupa ce a fost eliminat Aveam tricoul lor inainte sal primesc pe cel al Norvegiei
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Eliminat cu Norvegia, Erling Haaland va fi susținătorul Angliei la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Norvegia și-a încheiat parcursul spectaculos de la CM 2026 odată cu înfrângerea suferită în prelungiri în fața Angliei, scor 1-2 (1-1 după 90 de minute), în sferturile de finală ale competiției. La finalul partidei de la Miami, Erling Haaland, superstarul din atacul trupei lui Stale Solbakken, a vorbit despre performanța remarcabilă a țării sale și a mărturisit că va fi suporterul „Three Lions” până la sfârșitul turneului final din SUA, Canada și Mexic.

Erling Haaland va susține Anglia până la finalul CM 2026!

Vârful lui Manchester City are o legătură aparte cu Anglia, dat fiind faptul că el s-a născut chiar la Leeds, pe vremea când tatăl său, Alf-Inge Haaland, evolua pentru echipa locală Leeds United. Din acest motiv, golgheterul all-time al naționalei Norvegiei deține dublă cetățenie. Astfel, întrebat dacă va susține echipa lui Thomas Tuchel până la finalul turneului, acesta a răspuns afirmativ.

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Da, normal. De ce nu aș face asta? Am mulți prieteni la Manchester City care joacă pentru această echipă. Vreau să aibă o evoluție bună. Încă de mic aveam un tricou al Angliei înainte de a avea unul cu Norvegia”, a explicat superstarul. De asemenea, acesta a ținut să scoată în evidență și relația de prietenie pe care o are cu Jude Bellingham, care s-a născut în perioada în care cei doi evoluau în Germania, la Borussia Dortmund: „Jude este un foarte bun prieten, am petrecut doi ani minunați împreună la Dortmund. Este un băiat foarte simpatic. Sper să îi meargă bine în continuare la Cupa Mondială”.

Haaland și colegii săi au reușit cea mai mare performanță din istoria Norvegiei la Cupa Mondială

Chiar dacă au cedat în fața Angliei, norvegienii au practicat un fotbal extrem de consistent, iar acest lucru nu s-a întâmplat doar în cadrul partidei de la Miami, ci pe întreaga durată a turneului final. Ba mai mult, performanța obținută de scandinavi la CM 2026 reprezintă și cea mai bună clasare din istoria țării la o Cupă Mondială (sferturile de finală).

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Până la ediția din acest an, Norvegia mai participase doar de trei ori pe tabloul principal al competiției, ultima dată la turneul final din 1998, găzduit de Franța, atunci când s-a oprit în optimi. Celelalte două prezențe au fost consemnate în 1994 (SUA), respectiv în 1938 (Franța).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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