Erling Haaland a ratat de două ori un penalty și a dat un gol fabulos în Norvegia – Israel. Nebunie totală la Oslo, cu două autogoluri în 10 minute. Video

Erling Haaland a fost protagonist în partida dintre Norvegia și Israel. Atacantul de la Manchester City a repetat un penalty de două ori, însă portarul a intervenit de fiecare dată.
Iulian Stoica
11.10.2025 | 19:49
Erling Haaland a ratat de două ori un penalty în Norvegia - Israel. Sursă foto: Colaj Fanatik

Așa cum era de așteptat, Norvegia nu a întâmpinat prea mari probleme în partida cu Israel. Deși nordicii au condus cu scorul de 3-0 la pauză, Erling Haaland a fost surprins într-o ipostază bizară, cea de a rata un penalty de două ori.

Erling Haaland a ratat de două ori un penalty în Norvegia – Israel

Norvegia o întâlnește pe Israel în cea de a 6-a partidă din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Nordicii au luat cu asalt poarta adversarilor, iar în minutul 6 al întâlnirii obținea deja o lovitură de pedeaspsă.

Erling Haaland, golgheterul echipei, și-a asumat responsabilitatea și a încercat să transforme lovitura de pedeapsă. Inițial, atacantul celor de la Manchester City a executat cu piciorul stâng, în dreapta lui Peretz, însă portarul a reușit să respingă.

În urma paradei, centralul a decis ca lovitura să fie executată din nou, după o încălcare de regulament. Deși a schimbat colțul în care a executat, Peretz s-a opus și de această dată în față lui Haaland.

Israel, două autogoluri în prima repriză cu Norvegia

Deși Erling Haaland a ratat acel penalty, Norvegia nu a „slăbit turația” deloc. În minutul 18 al întâlnirii, scorul era deblocat după ce Khalaili își trimite mingea în proprie poartă.

La doar 9 minute distanță, Erling Haaland s-a „revanșat” și a reușit să îl învingă pe Peretz. Atacantul lui City a primit excelent în marginea careului, a controlat mingea preț de câțiva metri, ca mai apoi să trimită fără emoții pe lângă portar.

Golul trei al întâlnirii a venit la doar un minut distanță. Erling Haaland a fost și de această dată protagonist, atacantul încurcându-l pe Nachmias, care a produs al doilea autogol din tabăra israeliană.

Erling Haaland, cel mai bun marcator din istoria Norvegiei

Deși are doar 25 de ani, Erling Haaland este deja de departe cel mai bun marcator din istoria Norvegiei. Cele 48 de goluri în 45 de apariții îl clasează în fruntea ierarhiei, la o distanță de 13 goluri de Jörgen Juve.

„Robotul” norvegian conduce naționala sa către o calificare la Campionatul Mondial. Cum partida cu Israel este ca și câștigată, Norvegia are 18 puncte din tot atâtea posibile cu 2 meciuri înainte de finalul grupei.

  • 180 de milioane de euro este cota de piață a lui Erling Haaland
  • 48 de goluri în 45 de apariții are atacantul în tricoul Norvegiei
