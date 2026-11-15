Sport

Erling Haaland a rupt tăcerea! Ce spune despre scandalul în care este implicată Manchester City. Video

Dragoș Petrescu
15.11.2026 | 21:34
Erling Haaland a rupt tacerea Ce spune despre scandalul in care este implicata Manchester City Video
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Haaland a vorbit în premieră despre problemele juridice de la Manchester City // FOTO: hepta.ro
Haaland a vorbit în premieră despre problemele juridice de la Manchester City! Ce a spus despre o posibilă plecare de pe Etihad
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Erling Haaland a vorbit pentru prima dată despre problemele juridice în care este implicată Manchester City. Atacantul norvegian a fost întrebat despre acuzațiile privind încălcarea regulamentului financiar al Premier League, însă a evitat să ofere un verdict și a transmis că nu cunoaște în detaliu dosarul. În același timp, starul a ținut să lămurească un lucru: este foarte fericit la vicecampioana Angliei și nu se gândește la plecare.

Erling Haaland, pus în fața întrebărilor despre scandalul financiar de la Manchester City

Declarațiile au venit după victoria Norvegiei în fața Țării Galilor din Liga Națiunilor, scor 3-1. Într-un interviu acordat postului TV 2, Haaland a fost întrebat despre cazul în care Manchester City a fost găsită vinovată pentru 114 dintre cele 115 încălcări ale regulamentului financiar investigate de Premier League.

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Fotbalistul a atras atenția că perioada vizată de anchetă este 2009-2018, cu mult înainte ca el să ajungă pe Etihad. „În 2009 jucam la echipa sub U9 de la Bryne. Este o întrebare dificilă. Este un caz între Premier League și Manchester City, care va fi analizat de o comisie independentă. Ar trebui să răspund eu la așa ceva? Chiar nu știu”, a spus norvegianul.

Haaland a recunoscut că nu a urmărit îndeaproape evoluția dosarului și că nu este persoana potrivită pentru a comenta acuzațiile. „Este o temă la care îmi e destul de greu să răspund, mai ales că nu știu prea multe. Bănuiesc că răspunsurile vor apărea în perioada următoare. Nu știu exact când, nu am citit prea mult pe acest subiect”, a adăugat atacantul.

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Haaland a vorbit și despre viitorul său la Manchester City

Întrebările nu s-au oprit la scandalul juridic. Haaland a fost chestionat și dacă situația clubului ar putea să-i schimbe planurile de viitor. Răspunsul său a fost clar: nu are motive să plece și se simte foarte bine la Manchester City.

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Norvegianul a amintit că a semnat un contract pe cinci ani în 2022, la sosirea de la Borussia Dortmund, iar la finalul lui 2024 a parafat o nouă înțelegere, valabilă pentru încă nouă ani și jumătate. „Sunt jucătorul lui City și mă simt extrem de bine aici. Consider că am făcut o alegere excelentă când am venit la City în 2022”, a explicat acesta.

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Atacantul a sugerat astfel că trofeele câștigate și progresul său din ultimii ani confirmă decizia luată. Haaland este legat de clubul englez până în vara lui 2034, iar mesajul său nu lasă loc de interpretări privind intenția de a pleca de pe Etihad.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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