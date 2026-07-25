Erling Haaland „a vâslit” și la nunta lui Donnarumma! Starul norvegian a fost sufletul petrecerii. Video

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Erling Haaland a rămas în centrul atenției și după terminarea . Celebrul atacant norvegian a participat alături de iubita sa, Isabel Johansen, la nunta colegului de la Manchester City, Gianluigi Donnarumma, iar acesta a fost protagonistul celui mai viral moment de la fastuoasa petrecere.

Erling Haaland a fost sufletul petrecerii la nunta lui Gianluigi Donnarumma!

Goalkeeper-ul în vârstă de 27 de ani s-a căsătorit vineri, 24 iulie 2026, cu Alessia Elefante, femeia cu care formează un cuplu încă din 2017 și alături de care a devenit tată în 2024, atunci când s-a născut băiețelul lor, Leo. Cei doi și-au unit destinele în orașul Locorotondo, regiunea Puglia, iar la nuntă au participat numeroase staruri din fotbalul internațional. Printre acestea s-a numărat și , colegul lui Donnarumma de la Manchester City și omul care a oferit cel mai savuros moment al petrecerii.

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Invitații lui Gigio au recreat la nuntă celebrul „Viking Row”, sărbătoarea norvegienilor de la Cupa Mondială, care s-a viralizat în mediul online. Haaland a jucat rolul de dirijor, iar nuntașii au vâslit ca niște adevărați vikingi la comanda sa, imaginile făcând înconjurul planetei.

Erling Haaland fue a la boda de Donnarumma y no pudo resistirse a poner a los invitados a hacer el remo vikingo 🤣 — Madrid Sports (@MadridSports_)

Erling Haaland, unul dintre motivele pentru care Donnarumma nu a participat la CM 2026!

Internauții au găsit hilar acest moment, dar asta se datorează și faptului că Norvegia s-a calificat la turneul final din SUA, Canada și Mexic chiar în detrimentul Italiei, Haaland reprezentând unul dintre principalele motive pentru care Gigio Donnarumma și „Squadra Azzurra” au rămas acasă. Cele două selecționate au fost repartizate în aceeași grupă preliminară, iar nordicii s-au impus fără drept de apel în ambele meciuri (3-0 la Oslo, respectiv 4-1 la Milano), atacantul lui Manchester City reușind să puncteze, cumulat, de trei ori în poarta colegului său.

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Drept urmare, Norvegia a câștigat grupa și s-a calificat direct la CM 2026, în timp ce Italia a fost nevoită să treacă prin baraj, acolo unde, în cele din urmă, a cedat în fața Bosniei la lovituri de departajare, ratând astfel a treia Cupă Mondială consecutivă, după edițiile din 2022 și 2018.