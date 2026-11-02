Erling Haaland a vrut să impresioneze prin îmbrăcămintea sa, dar a ajuns să fie comparat cu hoții din „Singur acasă”

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Erling Haaland a atras toate privirile după calificarea lui Manchester City în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei. Deși nu a jucat niciun minut în partida cu Brighton, încheiată 2-2 după 90 de minute și câștigată de „cetățeni” cu 4-3 la loviturile de departajare, atacantul norvegian a devenit protagonistul serii. Acesta a fost prezent pe teren după fluierul final, unde a sărbătorit alături de colegi și a început să danseze pe imnul clubului, „The Boys in Blue”. Manchester City a publicat imaginile pe rețelele sociale, iar videoclipul a devenit rapid viral.

Erling Haaland, comparat cu hoții din „Singur acasă”

Nu mișcările de dans au atras însă cele mai multe comentarii, ci ținuta aleasă de starul norvegian. Cu un palton lung, pantaloni largi, pantofi negri și fes, le-a amintit internauților de unul dintre personajele negative din celebra comedie „Singur acasă”, mai exact de Harry, „banditul ud” interpretat de Joe Pesci.

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Au existat și comentarii în care suporterii l-au întrebat dacă se pregătește să joace rolul unui manager. Un alt internaut i-a cerut norvegianului chiar să-i ofere haina, glumind că nu are perdea pentru bucătărie. Ironiile au continuat apoi cu asemănarea dintre Haaland și Del Boy, personajul din serialul britanic „Only Fools and Horses”, care purta un palton similar cu cel al norvegianului.

Haaland a intrat în jocul fanilor și a continuat gluma

Comparația cu personajul Harry nu a rămas doar la nivelul comentariilor. Haaland a reacționat la glumele apărute pe rețelele sociale și a publicat la rândul său imagini prin care a dus asocierea cu „Singur acasă” mai departe. Norvegianul a distribuit două colaje: în primul s-a comparat cu Harry, hoțul interpretat de Joe Pesci, iar în al doilea a recreat una dintre cele mai cunoscute ipostaze ale lui Kevin McCallister, personajul jucat de Macaulay Culkin. Este vorba despre scena în care băiatul își pune mâinile pe obraji și are o expresie de uimire, după ce folosește aftershave-ul.

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„Acum nu mai pot să nu văd asemănarea”, a fost mesajul transmis de Haaland, care a demonstrat că a gustat gluma fanilor și nu s-a ferit să se amuze pe seama propriei ținute. Momentul a venit chiar înainte de Halloween, iar suporterii au continuat să-l provoace pe atacant, sugerându-i să se costumeze în Marv, celălalt hoț din film, interpretat de Daniel Stern. Astfel, Haaland a reușit să devină vedeta serii chiar și fără să intre pe teren.

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Haaland as Home Alone characters, we can’t unsee it either 🫣 📸 via Erling/X

#premierleague https://t.co/TDlHwBEjMK — DAZN Football (@DAZNFootball)

Brighton și-a luat revanșa în fața lui City în Premier League

, chiar pe terenul lui Manchester City, impunându-se cu 1-0 pe Etihad Stadium, în etapa 9 din Premier League. „Pescărușii” și-au luat astfel revanșa după eliminarea suferită în fața formației pregătite de Enzo Maresca, în Cupa Ligii Angliei, când City a câștigat la loviturile de departajare.

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Golul victoriei a fost marcat de suedezul Yasin Ayari, în minutul 11, după o eroare în defensiva gazdelor. Manchester City a încercat să revină în repriza secundă și a pus presiune pe poarta apărată de Bart Verbruggen, însă goalkeeperul lui Brighton a avut intervenții decisive. Astfel, „cetățenii” au încheiat partida fără gol, în ciuda ocaziilor imense pe care și le-au creat.