Erling Haaland, accident sângeros în cantonamentul din Norvegia! „Uriașul” a primit trei copci, iar fanii au crezut că a fost bătut

Erling Haaland a fost victima unui eveniment neplăcut. a suferit un accident sângeros, iar doctorii i-au administrat nu mai puțin de trei copci la nivelul gurii.

ADVERTISEMENT

Erling Haaland, eveniment nefericit în cantonament! Norvegianul a primit trei copci pentru a i se opri sângerarea

acolo unde echipa sa națională a disputat o partidă amicală împotriva Finlandei, urmând ca marți, 9 septembrie, de la aceeași oră cu naționala României, să dispute un meci oficial în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 împotriva Moldovei.

Vârful lui Manchester City a fost victima unui accident nefericit. În așteptarea bagajelor din autocar, Haaland a stat mult prea aproape de ușa compartimentului de depozitare, iar când aceasta s-a deschis l-a lovit la nivelul gurii și i-a provocat o hemoragie severă.

ADVERTISEMENT

Medicii au fost nevoiți să-i aplice 3 copci uriașului din atacul Norvegiei și, din fericire, el nu va avea absolut nicio problemă pentru următorul meci, deci va fi apt împotriva Moldovei.

Haaland și-a postat rana pe rețelele de socializare: „Arată chiar bine!”

Haaland a confirmat această poveste și a făcut haz de necaz. El a postat mai multe poze pe Snapchat, în care a transmis mesaje referitoare la acest eveniment: „Arată chiar bine, nu e atât de rău (n.r. – Rana). Tocmai am fost lovit de o ușă de autobuz. Trei copci”, a scris nordicul pe social media.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles, fanii nu l-au crezut pe Erling Haaland și au reacționat: „Spune-ne: ți-a dat cineva un pumn în față?”, însă Haaland a negat gentil aceste afirmații. Un alt fan a scris: „Te-ai certat cu Odegaard? Ți-a dat el un pumn?”, iar Haaland a răspuns ironic: „Da, ăsta este adevărul!”