Erling Haaland, apariție uluitoare într-o scurtă vacanță de golf în Spania. Reacții fabuloase ale fanilor

Erling Haaland a ratat două penalty-uri consecutive și apoi . Apoi, fotbalistul a primit liber de la națională și a mers să joace golf în Spania.

Erling Haaland, ținută vestimentară neobișnuită

Selecționerului Norvegiei, Stale Solbakken, a hotărât să-l odihnească pe atacantul în vârstă de 25 de ani și l-a scos din lotul pentru amicalul cu Noua Zeelandă. Doar că Haaland nu s-a întors imediat sub comanda lui Pep Guardiola la Manchester City, ci a preferat să meargă într-o scurtă vacanță în Spania.

Superstarul a ales să se bucure de câteva zile însorite în luxoasa stațiune spaniolă Marbella, acolo unde a jucat golf alături de câțiva prieteni. El chiar a făcut o postare pe rețelele de socializare, iar în evidență a ieșit ținuta vestimentară inedită a jucătorului.

În fotografii, Erling Haaland apare purtând o pereche de pantaloni verzi, un pulover și o cravată asortată, o cămașă în carouri, o șapcă și o pereche de ochelari. În plus, el poartă o geantă de lux Hermes Hac 40, care costă în jurul a 10.000 de euro.

Reacții spumoase după apariția fantastică a lui Erling Haaland

Postarea din mediul online a devenit imediat virală, iar foști coechipieri ai săi nu au ratat ocazia de a se amuza pe seama norvegianului. ”Cel mai bun tip din lume”, a scris Jack Grealish, fostul său coechipier de la Manchester City, după care a pus mai multe emoticoane cu fețe care râd în hohote.

Un comentariu asemănător a avut și Jude Bellingham, fostul său coleg de la Borussia Dortmund, în timp ce Lamine Yamal, puștiul minune al Barcelonei, a aplaudat ținuta jucătorului de la Manchester City.

Nici fanii nu s-au putut abține și Erling Haaland a fost comparat cu un profesor. ”Jur că tipul ăsta m-a învățat geografie” sau ”Frate, ar trebui să țină lecții despre cum să înscrii goluri”, sunt câteva comentarii ale suporterilor.

Haaland, surclasat la accesorii de iubita sa

În ciuda faptului că nu le place să epateze cu viața lor privată, Erling Haaland și iubita sa Isabel Haugseng mai postează din când când pe rețelele de socializare momente din intimitate, așa cum s-a întâmplat în vară.

Atunci, partenera fotbalistului de la Manchester City a urcat pe Instagram mai multe fotografii dintr-o vacanță petrecută la Roma. Isabel a surprins cu un .

Dacă Haaland a avut acum o geantă de 10.000 de euro, iubita sa a purtat în capitala Italiei o poșetă Hermes Birkin 25 Himalaya Niloticus Crocodile, un produs ce poate fi achiziționat doar pe bază de licitație și care ajunge să coste 350.000 de euro.