Sport

Erling Haaland, show total după „dubla” din Brazilia – Norvegia 1-2. A oferit declarația serii și a băgat spaima în toți adversarii. „Viața mea este să…”

Norvegia a scris o pagină de istorie la CM 2026 după 2-1 cu Brazilia. Erling Haaland a reacționat după ce i-a scos pe sud-americani din competiție, grație „dublei” marcate pe final.
Mihai Dragomir
06.07.2026 | 05:30
Erling Haaland show total dupa dubla din Brazilia Norvegia 12 A oferit declaratia serii si a bagat spaima in toti adversarii Viata mea este sa
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Ce a spus Erling Haaland după ce a eliminat Brazilia în optimile CM 2026. Foto: Hepta.
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Brazilia a fost trimisă acasă în optimile CM 2026 de Norvegia, după 1-2 în faza optimilor. Cel care i-a condamnat pe sud-americani la eliminare a fost Erling Haaland, autorul unei „duble”. Uriașul atacant de la Manchester City a reacționat după fluierul final. Ce a transmis, de fapt.

Cum a reacționat Erling Haaland după ce a eliminat Brazilia de la CM 2026

Erling Haaland este erou național în acest moment. Atacantul de 25 de ani a marcat cele două goluri cu care Norvegia a învins Brazilia în optimile CM 2026 și a reușit astfel să se califice în faza sferturilor.

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„Viața mea este să marchez! Nu prea știu ce fac, pur și simplu așa sunt eu. Totul ține de concentrare, iar când apare ocazia, știu exact ce am de făcut!”, a spus vârful norvegian. Chestionat despre Gabriel, rivalul său de la Arsenal cu care s-a duelat în această seară, Haaland a mai spus că: „E un jucător extraordinar. Tocmai a câștigat Premier League, așa că… îi acord tot respectul”.

Egalitate între Lionel Messi, Kylian Mbappe și Erling Haaland la CM 2026

Lionel Messi a fost primul jucător de la acest turneu final care a ajuns la borna de 7 goluri după ce a marcat în victoria cu 3-2 în fața Capului Verde. Ulterior, argentinianul a fost egalat de Kylian Mbappe, care a adus victoria Franței cu unicul gol marcat în confruntarea cu Paraguay.

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Din urmă a venit acum și Erling Haaland, aflat la prima sa Cupă Mondială și care a ajuns tot la 7 goluri în dreptul său după „dubla” din poarta Braziliei. Cursa pentru „Gheata de Aur” de la acest turneu se intensifică.

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  • 200.000.000 de euro valorează Erling Haaland în prezent
  • 62 este numărul de goluri la care a ajuns atacantul pentru naționala Norvegiei
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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