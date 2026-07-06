Erling Haaland, show total după „dubla” din Brazilia – Norvegia 1-2. A oferit declarația serii și a băgat spaima în toți adversarii. „Viața mea este să…”

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Brazilia a fost trimisă acasă în optimile CM 2026 de Norvegia, după 1-2 în faza optimilor. Cel care i-a condamnat pe sud-americani la eliminare a fost Erling Haaland, autorul unei „duble”. Uriașul atacant de la Manchester City a reacționat după fluierul final. Ce a transmis, de fapt.

Cum a reacționat Erling Haaland după ce a eliminat Brazilia de la CM 2026

Erling Haaland este erou național în acest moment. Atacantul de 25 de ani a marcat cele două goluri cu care și a reușit astfel să se califice în faza sferturilor.

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„Viața mea este să marchez! Nu prea știu ce fac, pur și simplu așa sunt eu. Totul ține de concentrare, iar când apare ocazia, știu exact ce am de făcut!”, a spus vârful norvegian. Chestionat despre Gabriel, rivalul său de la Arsenal cu care s-a duelat în această seară, Haaland a mai spus că: „E un jucător extraordinar. Tocmai a câștigat Premier League, așa că… îi acord tot respectul”.

🚨 Erling Haaland 🇳🇴 : « MA VIE, C'EST MARQUER. Je ne sais pas vraiment ce que je fais, C'EST JUSTE COMME ÇA QUE JE SUIS. ⚽️ Tout est une question de rester concentré, et quand l'occasion se présente, JE SAIS EXACTEMENT QUOI FAIRE. » 🗞️ Via — Actu Foot (@ActuFoot_)

Erling Haaland when asked about facing Gabriel today said “He’s an amazing player. He just won the Premier League, so… respect to him”.

Haaland against Gabriel :

😂😂😂😂😂😂😂. — BLACK JESUS (@iamnotfredrick)

Egalitate între Lionel Messi, Kylian Mbappe și Erling Haaland la CM 2026

. Ulterior, argentinianul a fost egalat de Kylian Mbappe, care a adus victoria Franței cu unicul gol marcat în confruntarea cu Paraguay.

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Din urmă a venit acum și Erling Haaland, aflat la prima sa Cupă Mondială și care a ajuns tot la 7 goluri în dreptul său după „dubla” din poarta Braziliei. Cursa pentru „Gheata de Aur” de la acest turneu se intensifică.

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AND JUST LIKE THAT… 🤯 Erling Haaland is now level with Mbappe and Messi in the Golden Boot race 👀 — BO$$~BABY🪙 (@Mollyqcu7)

First World Cup of his career. 🤖 ⚽️⚽️ vs Iraq

⚽️⚽️ vs Senegal

⚽️ vs Ivory Coast

⚽️⚽️ vs Brazil Erling Haaland things. 🇳🇴💆🏼‍♂️ — Liz🌸💐 (@ELIZABETHOGHEN5)