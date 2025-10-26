Erling Haaland dezvăluie rutina lui de zi cu zi. Cum se menține în formă sportivul și ce mănâncă la micul dejun

ADVERTISEMENT

Erling Haaland le-a oferit fanilor săi o privire completă asupra stilului de viață. Acesta a vorbit deschis despre alimentația sa, despre mișcare, dar și despre cum arată o zi normală pentru el.

Ce mănâncă Erling Haaland la micul dejun

Într-un videoclip dedicat lansării noului său canal de YouTube, Erling Haaland dezvăluie că terapia cu lumină roșie, fripturile gigantice la grătar, laptele crud, cafeaua și gătitul cu prietena sa, Isabel Haugsend Johansen, sunt cele mai importante pentru el.

Starul lui Manchester City, în vârstă de 25 de ani, le-a prezentat suporterilor rutina sa zilnică, fără perdea. Cum arată, deci, o zi din viața lui și de la ce obiceiuri nu se abate niciodată?

Atacantul norvegian își începe dimineața gătind un mic dejun. Acesta este format din două ouă pe pâine cu maia și o ceașcă de cafea cu sirop de arțar. „Cafeaua este un superaliment în ochii mei, dacă o faci corect.

De ce? Depinde de calitate, când o bei și, bineînțeles, cum. Îmi place cafeaua. Are nevoie de puțin lapte [crud] înăuntru – cred că e și un superaliment”, explică Haaland.

Cum arată o zi din viața starului de la Manchester City

Mai departe, norvegianul recomandă o plimbare la soare. Mișcarea este și ea esențială pentru o stare de bine. Ulterior urmează o ședință cu fizioterapeutul său, Mario Pafundi.

În clipul video postat, Pafundi este prezentat oferindu-i lui Haaland o sesiune de masaj și tratament. Pentru fotbalist, aceste lucruri sunt foarte importante și .

„Am o flexibilitate naturală bună în zona inghinală și a șoldurilor, ceea ce pentru mine este atât de important de păstrat, pentru că altfel cum marchezi aceste goluri. Trebuie să ai o mobilitate sau o flexibilitate bună pentru a marca aceste goluri nebunești, așa că trebuie să păstrăm asta”, a adăugat spune Erling Haaland.

Ședința include și terapie cu lumină roșie, care folosește razele infraroșii pentru a pătrunde adânc în țesuturi și articulații, pentru a-i ajuta recuperarea. „De la soare primim multă lumină roșie. Nu mai avem soare afară acum, așa că am nevoie de asta pentru a primi puțină lumină roșie pe spate și pe corp”, a completat el, conform .

Ce alte alimente consumă Erling Haaland

Mai departe, Erling Haaland a fost surprins cumpărând lapte crud, fripturi și miere crudă de la o micro-fermă de produse lactate, Greenoaks Farm din Cheshire, în drum spre antrenament.

El mănâncă la prânz cu biban de mare, sparanghel și orez prăjit cu ou. Iar ulterior ajunge pe teren unde petrece mare parte din timp. După ce se întoarce acasă, Haaland și este filmat gătind fripturi mari de tomahawk la un grătar.

Ziua sa nu se încheie aici. Ulterior, fotbalistul face și o baie cu gheață și o saună. Asta nu se întâmplă tot timpul, însă el încearcă să introducă obiceiul în rutina sa. „Încerc să fac ambele aproape în fiecare zi și cel puțin de cinci ori pe săptămână”, a mai adăugat el.