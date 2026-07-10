Erling Haaland, gest emoționant înainte de Norvegia – Anglia: ”Ne-a dat fiori pe șira spinării”

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Aflat în pregătirea partidei Norvegia – Anglia, din sferturile de finală de la Cupa Mondială 2026, Erling Haaland a făcut un gest extraordinar pentru o familie care se confruntă cu o tragedie imensă.

Gest uriaș al lui Erling Haaland înainte de Norvegia – Anglia

Un copil de doar 6 ani și-a pierdut viața pe 24 iunie într-un accident rutier petrecut în orașul Rogaland din Norvegia. Vestea l-a marcat pe starul norvegian, mai ales că micuțul Dennis era un mare fan al său.

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Înainte de duelul cu Anglia din sferturile de finală, Erling Haaland a trimis familiei îndoliate un pachet care conținea un tricou al naționalei Norvegiei cu autograful său și un mesaj scris de mână chiar de el.

”Nouă, ca părinți și frați, ne este imposibil să ne punem în situația voastră. Să știți că, în această perioadă extrem de dificilă, ne gândim mult la voi. Am aflat că Dennis era un pasionat de fotbal. De aceea, am vrut să vă trimitem asta”, a scris Haaland în bilet, conform .

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Tatăl micuțului decedat a ținut să-i mulțumească golgheterului naționale printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare: ”Ne-a dat fiori pe șira spinării cum nu am mai simțit niciodată. Dacă Dennis ar fi fost încă aici, ar fi fost atât de mândru. Tu, Erling, erai marele lui idol. Mii de mulțumiri”.

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Haaland, eroul Norvegiei la Cupa Mondială

Echipa națională a Norvegiei este una dintre surprizele așteptate la acest turneu final. Nordicii au avut prestații impresionante și s-au calificat în faza sferturilor după ce .

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Eroul a fost din nou Erling Haaland, autor al unei duble, iar atacantul . Cu cele două goluri marcate în optimi, la Cupa Mondială și se află imediat în spatele lui Kylian Mbappe și al lui Lionel Messi.

Pentru reprezentativa Norvegiei urmează marele duel împotriva Angliei, din sferturile de finală. Întâlnirea va avea loc pe Hard Rock Stadium din Miami, la miezul nopții de sâmbătă spre duminică.