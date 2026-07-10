Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Erling Haaland, gest emoționant înainte de Norvegia – Anglia: ”Ne-a dat fiori pe șira spinării”

Erling Haaland (25 de ani) este una dintre marile vedete al Cupei Mondiale 2026, dar acesta a dovedit că înainte de toate este un om cu suflet mare. Ce gest a făcut, de fapt, înainte de meciul Norvegia - Anglia.
Traian Terzian
10.07.2026 | 06:20
Erling Haaland gest emotionant inainte de Norvegia Anglia Nea dat fiori pe sira spinarii
ULTIMA ORĂ
Gestul fantastic făcut de Erling Haaland (25 de ani) înainte de Norvegia - Anglia. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Aflat în pregătirea partidei Norvegia – Anglia, din sferturile de finală de la Cupa Mondială 2026, Erling Haaland a făcut un gest extraordinar pentru o familie care se confruntă cu o tragedie imensă.

Gest uriaș al lui Erling Haaland înainte de Norvegia – Anglia

Un copil de doar 6 ani și-a pierdut viața pe 24 iunie într-un accident rutier petrecut în orașul Rogaland din Norvegia. Vestea l-a marcat pe starul norvegian, mai ales că micuțul Dennis era un mare fan al său.

ADVERTISEMENT

Înainte de duelul cu Anglia din sferturile de finală, Erling Haaland a trimis familiei îndoliate un pachet care conținea un tricou al naționalei Norvegiei cu autograful său și un mesaj scris de mână chiar de el.

”Nouă, ca părinți și frați, ne este imposibil să ne punem în situația voastră. Să știți că, în această perioadă extrem de dificilă, ne gândim mult la voi. Am aflat că Dennis era un pasionat de fotbal. De aceea, am vrut să vă trimitem asta”, a scris Haaland în bilet, conform A Bola.

ADVERTISEMENT
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura...
Digi24.ro
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă

Tatăl micuțului decedat a ținut să-i mulțumească golgheterului naționale printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare: ”Ne-a dat fiori pe șira spinării cum nu am mai simțit niciodată. Dacă Dennis ar fi fost încă aici, ar fi fost atât de mândru. Tu, Erling, erai marele lui idol. Mii de mulțumiri”.

ADVERTISEMENT
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs,
Digisport.ro
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială

Haaland, eroul Norvegiei la Cupa Mondială

Echipa națională a Norvegiei este una dintre surprizele așteptate la acest turneu final. Nordicii au avut prestații impresionante și s-au calificat în faza sferturilor după ce au eliminat cvintupla campioană mondială Brazilia.

ADVERTISEMENT

Eroul a fost din nou Erling Haaland, autor al unei duble, iar atacantul a sărbătorit alături de suporteri marele succes. Cu cele două goluri marcate în optimi, superstarul a ajuns la 7 reușite la Cupa Mondială și se află imediat în spatele lui Kylian Mbappe și al lui Lionel Messi.

Pentru reprezentativa Norvegiei urmează marele duel împotriva Angliei, din sferturile de finală. Întâlnirea va avea loc pe Hard Rock Stadium din Miami, la miezul nopții de sâmbătă spre duminică.

ADVERTISEMENT
1.45 este acum cota BETANO pentru pronosticul ”total goluri: sub 3.5” la meciul Norvegia - Anglia
Fostul jucător de la FCSB, lângă Gianni Infantino la Franţa – Maroc 2-0....
Fanatik
Fostul jucător de la FCSB, lângă Gianni Infantino la Franţa – Maroc 2-0. Foto
Mbappe, omul recordurilor! L-a egalat pe Messi şi a scris istorie la Cupa...
Fanatik
Mbappe, omul recordurilor! L-a egalat pe Messi şi a scris istorie la Cupa Mondială
Franța – Maroc 2-0, în sferturile CM 2026. Mbappe şi Dembele duc „cocoşii”...
Fanatik
Franța – Maroc 2-0, în sferturile CM 2026. Mbappe şi Dembele duc „cocoşii” în semifinale!
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fostul atacant l-a desființat pe Ion Țiriac, dar a fost contrat dur: 'D-aia...
iamsport.ro
Fostul atacant l-a desființat pe Ion Țiriac, dar a fost contrat dur: 'D-aia nu ați făcut voi miliarde?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!