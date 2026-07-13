Erling Haaland, în centrul atenției la întoarcerea în Norvegia. Cât l-a costat suvenirul inedit cu care s-a întors din SUA

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Drumul Norvegiei la CM 2026 s-a oprit în sferturile de finală, după eșecul suferit în prelungiri cu 1-2 în fața Angliei. Nordicii au avut un parcurs foarte bun la turneul final, unde au fost conduși de nimeni altul decât Erling Haaland. Atacantul a fost în centrul atenției la revenirea echipei sale acasă.

Erling Haaland, în centrul atenției la revenirea Norvegiei acasă

Norvegia este țara din peninsula Scandinavă care a avut cel mai mare succes la CM 2026. Față de vecina Suedia, care s-a oprit în șaisprezecimi, Echipa pregătită de Stale Solbakken a fost foarte aproape de o calificare în semifinale, dar britanicii s-au dovedit mai puternici.

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Luni, 13 iulie, norvegienii au revenit acasă. Erling Haaland, care a făcut senzație la prima sa apariție din carieră la Cupa Mondială, a fost în centrul atenției. Carismaticul atacant de 25 de ani a fost fotografiat coborând din avionul echipei naționale cărând o geantă de firmă, Dolce & Gabbana, dar și un raton împăiat ținând o sticlă goală de whiskey. Suvenirul cumpărat din SUA a atras toate privirile, dar mai ales reacțiile internauților.

„Știu doar că a găsit ratonul ăla în Texas”, „O geantă superbă și, bineînțeles, un raton împăiat din Statele Unite… Așa e Erling Haaland!”, „Haaland aduce acasă o mică bucățică din Texas!”, au fost câteva dintre comentariile fanilor la poza cu superstarul norvegian.

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Erling Haaland has brought home a souvenir from the 😂 🎥: NRK — TSN (@TSN_Sports)

Cât l-a costat suvenirul american pe Erling Haaland

„Whiskey Raccoon” este un suvenir în valoare de 750 de dolari (3.448 de lei). Fotbalistul l-a cumpărat de la magazinul Wild Bill’s Western Store din Dallas, Texas. Este considerată o piesă autentică a culturii americane. „M-a urmărit acasă!”, a fost mesajul postat de jucător pe pagina personală.

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Erling Haaland has returned to Norway, and it looks like he brought home a $750 Whiskey Raccoon from Wild Bill's Western Store in Dallas, Texas. What an authentic piece of American culture. — Joe Pompliano (@JoePompliano)

Erling Haaland a mărturisit cu cine va ține la CM 2026 după ce a fost eliminat

Erling Haaland va continua să urmărească CM 2026 până la final. Întrebat cu cine va ține dintre echipele rămase în competiție, El s-a născut chiar la Leeds, pe vremea când tatăl său, Alf-Inge Haaland, evolua pentru echipa locală Leeds United, astfel că are și cetățenie britanică.

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„De ce nu aș face asta? Am mulți prieteni la Manchester City care joacă pentru această echipă. Vreau să aibă o evoluție bună. Încă de mic aveam un tricou al Angliei înainte de a avea unul cu Norvegia!”, a explicat atacantul după eliminarea de la CM 2026.

200.000.000 de euro este cota de piață a lui Erling Haaland

62 de goluri a marcat pentru Norvegia

55 de selecții a strâns pentru naționala nordică