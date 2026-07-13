Sport

Erling Haaland, în centrul atenției la întoarcerea în Norvegia. Cât l-a costat suvenirul inedit cu care s-a întors din SUA

Norvegia s-a întors oficial acasă după eliminarea din sferturile CM 2026. Cum a fost imortalizat Erling Haaland la revenirea în țara natală, după ce a impresionat la prima sa apariție din carieră la Cupa Mondială.
Mihai Dragomir
13.07.2026 | 23:00
Erling Haaland in centrul atentiei la intoarcerea in Norvegia Cat la costat suvenirul inedit cu care sa intors din SUA
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Erling Haaland, în centrul atenției la revenirea în Norvegia. Cum a fost surprins pe aeroport. Foto: Colaj FANATIK.
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Drumul Norvegiei la CM 2026 s-a oprit în sferturile de finală, după eșecul suferit în prelungiri cu 1-2 în fața Angliei. Nordicii au avut un parcurs foarte bun la turneul final, unde au fost conduși de nimeni altul decât Erling Haaland. Atacantul a fost în centrul atenției la revenirea echipei sale acasă.

Erling Haaland, în centrul atenției la revenirea Norvegiei acasă

Norvegia este țara din peninsula Scandinavă care a avut cel mai mare succes la CM 2026. Față de vecina Suedia, care s-a oprit în șaisprezecimi, Norvegia a părăsit competiția abia în sferturi după 1-2 în fața Angliei. Echipa pregătită de Stale Solbakken a fost foarte aproape de o calificare în semifinale, dar britanicii s-au dovedit mai puternici.

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Luni, 13 iulie, norvegienii au revenit acasă. Erling Haaland, care a făcut senzație la prima sa apariție din carieră la Cupa Mondială, a fost în centrul atenției. Carismaticul atacant de 25 de ani a fost fotografiat coborând din avionul echipei naționale cărând o geantă de firmă, Dolce & Gabbana, dar și un raton împăiat ținând o sticlă goală de whiskey. Suvenirul cumpărat din SUA a atras toate privirile, dar mai ales reacțiile internauților.

„Știu doar că a găsit ratonul ăla în Texas”, „O geantă superbă și, bineînțeles, un raton împăiat din Statele Unite… Așa e Erling Haaland!”, „Haaland aduce acasă o mică bucățică din Texas!”, au fost câteva dintre comentariile fanilor la poza cu superstarul norvegian.

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Cât l-a costat suvenirul american pe Erling Haaland

„Whiskey Raccoon” este un suvenir în valoare de 750 de dolari (3.448 de lei). Fotbalistul l-a cumpărat de la magazinul Wild Bill’s Western Store din Dallas, Texas. Este considerată o piesă autentică a culturii americane. „M-a urmărit acasă!”, a fost mesajul postat de jucător pe pagina personală.

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Erling Haaland a mărturisit cu cine va ține la CM 2026 după ce a fost eliminat

Erling Haaland va continua să urmărească CM 2026 până la final. Întrebat cu cine va ține dintre echipele rămase în competiție, el nu s-a sfiit să recunoască că va susține Anglia. El s-a născut chiar la Leeds, pe vremea când tatăl său, Alf-Inge Haaland, evolua pentru echipa locală Leeds United, astfel că are și cetățenie britanică.

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„De ce nu aș face asta? Am mulți prieteni la Manchester City care joacă pentru această echipă. Vreau să aibă o evoluție bună. Încă de mic aveam un tricou al Angliei înainte de a avea unul cu Norvegia!”, a explicat atacantul după eliminarea de la CM 2026.

  • 200.000.000 de euro este cota de piață a lui Erling Haaland
  • 62 de goluri a marcat pentru Norvegia
  • 55 de selecții a strâns pentru naționala nordică

 

  • 2.60 este cota MAXBET pentru pronosticul „1 solist” la meciul Anglia – Argentina din semifinalele CM 2026

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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