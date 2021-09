Erling Haaland iubește să joace în Champions League! Cifre ireale ale norvegianului

Atacantul norvegian a reușit să înscrie pentru Borussia Dortmund și la debutul în noul sezon de Champions League, în meciul cu Beșiktaș din faza grupelor.

Erling Haaland confirmă din nou apetitul său crescut pentru marcat goluri în Liga Campionilor, competiție în care s-a făcut remarcat prima dată, în perioada în care evolua la Red Bull Salzburg.

din nou în Champions League, în duelul dintre Borussia Dortmund și Beșiktaș, scor 2-0. Astfel, atacantul norvegian continuă să fie unul dintre cei mai în formă jucători din fotbalul mondial.

Mai mult decât atât, cifrele sale sunt impresionate și privind către meciurile sale din toate competițiile, Haaland având 66 de goluri pentru Borussia Dortmund în 66 de meciuri, ceea ce este incredibil pentru un atacant încă foarte tânăr.

Cifrele lui Erling Haaland din Champions League sunt cu atât mai spectaculoase, iar ele au fost adunate în urma evoluțiilor norvegianului pentru Red Bull Salzburg și Borussia Dortmund.

Dintre toate echipele întâlnite de Haaland în Champions League, doar Manchester City, fosta echipă a tatălui său, a scăpat făăr să primească gol de la norvegian.

🔥 21 goals in 17 Champions League games

⚫️🟡 66 goals in 66 games for Dortmund

Erling Haaland 🤯

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague)