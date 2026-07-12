Sport

Erling Haaland nu s-a mai putut abține și a rupt tăcerea după faza controversată din Norvegia – Anglia: „Este o porcărie!”

Norvegia a avut un gol anulat în partida cu Anglia din sferturile de finală ale Campionatului Mondial, iar motivul a fost un fault făcut de Erling Haaland. Prima reacție a „vikingului” cu privire la faza respectivă
Ciprian Păvăleanu
12.07.2026 | 14:53
Erling Haaland nu sa mai putut abtine si a rupt tacerea dupa faza controversata din Norvegia Anglia Este o porcarie
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Erling Haaland a oferit o primă reacție cu privire la golul anulat al Norvegiei. Foto: Colaj FANATIK
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Norvegia a fost surpriza plăcută de la acest turneu final și nu a fost departe să se califice în semifinalele Campionatului Mondial. „Vikingii” au deschis scorul în partida cu Anglia, însă selecționata lui Thomas Tuchel a întors soarta calificării prin „dubla” lui Bellingham. Totuși, meciul putea merge spre o altă direcție, însă golul din minutul 55 al lui Heggem a fost anulat din cauza unui fault făcut de Haaland.

Erling Haaland a erupt la scurt timp după Norvegia – Anglia. Prima reacție despre golul anulat

În urma unei lovituri de la colțul terenului, mingea a ajuns la Heggem, care a trimis-o în plasa porții lui Pickford. Norvegienii s-au bucurat, însă Clement Turpin le-a stricat petrecerea, după ce a anulat golul în urma verificării monitorului VAR. Reușita a fost anulată din cauza unui duel al lui Erling Haaland cu Elliot Anderson, cel din urmă fiind împins în careu.

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La scurt timp după finalul meciului, Haaland a oferit o primă reacție despre decizia arbitrului, iar opinia sa a fost că duelul dintre el și noul său coleg de la Manchester City a fost unul normal, care se întâmplă la fiecare fază fixă: „Deci, dacă a fost lovitură liberă acolo, practic asta înseamnă că eu trebuie să primesc una la fiecare duel purtat, în fiecare meci. Pentru că sunt mereu împins și tras de tricou. Și cred că asta e o porcărie”, a explicat Erling Haaland, conform Foot Mercato.

Generația lui Erling Haaland a bifat cea mai mare performanță pentru Norvegia la un Campionat Mondial

În întreaga istorie a Campionatului Mondial, Norvegia nu se calificase decât de trei ori la turneul final, iar participarea de la această ediție a fost a patra. Haaland și colegii săi au reușit cea mai bună performanță a scandinavilor din toate timpurile.

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Înainte de CM 2026, Norvegia se lăuda doar cu optimi de finală la două ediții, cea din 1938 și din 1998. La CM 1994, care s-a jucat tot în SUA, Norvegia a părăsit competiția încă din faza grupelor. Așadar, faptul că „vikingii” norvegieni au ajuns până în sferturile de finală și au fost aproape de o calificare istorică în semifinale reprezintă cel mai bun parcurs de până acum, iar tânăra și talentata echipă a Norvegiei mai are un cuvânt de spus și la următoarele ediții.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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