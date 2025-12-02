Erling Haaland, omul record din Premier League! Ce nouă bornă colosală a atins atacantul norvegian: marele Alan Shearer, surclasat într-un meci absolut fabulos, cu 9 goluri

ADVERTISEMENT

Erling Haaland este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din prezent, iar acest lucru este dovedit de numărul foarte mare de goluri înscrise. Mai mult de atât, atacantul norvegian a doborât și un record stabilit de Alan Shearer.

Erling Haaland, omul record din Premier League

Cum era Messi – Ronaldo se apropie de final, fotbalul mondial are parte de o nouă comparație între doi jucători fenomenali, aceștia fiind Erling Haaland și Kylian Mbappe. Deși cei doi evoluează în campionate diferite, Premier League, respectiv La Liga, aceștia reușesc să marcheze pe bandă rulantă.

Transferat în urmă cu 3 sezoane și jumătate la Manchester City, Erling Haaland s-a dovedit a fi o mutare extrem de inspirată a lui Pep Guardiola. De la momentul venirii la „cetățeni”, atacantul norvegian a înscris pe bandă rulantă.

În etapa intermediară din Premier League, contra Fulham, atacantul norvegian a deschis scorul în minutul 17. Cu această reușită, Erling Haaland a atins borna de 100 de goluri în campionatul englez și a doborât astfel un record. Interesant este faptul că „cetățenii” conduceau cu scorul de 1-5 în minutul 54, ca în cele din urmă rezultatul final să fie de 4-5. De menționat este faptul că Haaland nu a mai punctat deloc ulterior în acest duel.

Mai exact, Erling Haaland este cel mai rapid jucător care atinge 100 de goluri în Premier League. Performanța norvegianului a fost obținută în 111 meciuri, iar anteriorul record era deținut de legendarul Alan Shearer, care reușise această bornă în 123 de partide.

Erling Haaland, transferat la preț de „chilipir” la Manchester City

t după ce atacantul norvegian confirmase deja într-un campionat de top, anume Bundesliga. Jucătorul a avut parte de evoluții solide la Borussia Dortmund, iar Pep Guardiola a insistat pentru această mutare.

În urmă cu 3 sezoane și jumătate, „cetățenii” achitau clauza de reziliere de 60 milioane de euro. Deși suma este consistentă, prețul plătit este mult sub cota de la acel moment a lui Erling Haaland, atacantul fiind cotat atunci la 150 milioane de euro.

Atacantul norvegian a cucerit două trofee de campion în Premier League, un Champions League și o Gheată de Aur,