Erling Haaland, peste Cristiano Ronaldo! Performanța atinsă chiar dacă a jucat 214 meciuri mai puțin

Atacantul norvegian bate recorduri după recorduri în tricoul „Cetățenilor” și impresionează prin sângele rece de care dă dovadă în fața porții adverse.

Erling Haaland l-a întrecut pe Cristiano Ronaldo la nivelul golurilor marcate în Premier League

Cifrele sale stau mărturie asupra impactului pe care l-a avut în fotbalul din Anglia, iar datorită golurilor marcate cu West Ham, acesta a reușit să-l întreacă la numărul de goluri înscrise în Premier League. Există însă și o diferență mare între cei doi dacă ne uităm la meciurile jucate.

Erling Haaland a marcat de 104 ori pentru Manchester City în doar 122 de meciuri, în timp ce Cristiano Ronaldo a marcat de 103 pentru Manchester United în 236 de meciuri. Mulți anticipează că norvegianul ar putea, până la finalul carierei, să devină cel mai bun marcator all time al campionatului englez, lucru care nu pare deloc imposibil pentru nordic.

Cum arată top 10 al celor mai buni marcatori din istoria Premier League

Jucătorul de la Manchester City nu este departe de a ajunge în top 10, performanță pe care, cel mai probabil, o să o atingă în stagiunea viitoare. Locul 10 în clasamentul marcatorilor este ocupat de Jermain Defoe, cel care a punctat de 162 de ori în carieră.

Pe primul loc este Alan Shearer, cu 240 de goluri înscrise, iar podiumul e completat de Harry Kane, cu 213 goluri, și Wayne Rooney, cu 208 goluri.

Alan Shearer – 240 de goluri Harry Kane – 213 goluri Wayne Rooney – 208 goluri Mohamed Salah – 190 de goluri Andy Cole – 187 de goluri Sergio Aguero – 184 de goluri Frank Lampard – 177 de goluri Thierry Henry – 175 de goluri Robbie Fowler – 163 de goluri Jermain Defoe – 162 de goluri

Diferența dintre Erling Haaland și Cristiano Ronaldo

a ajuns în Premier League pe vremea când avea doar 20 de ani, era un tânăr cu mari ambiții, foarte talentat, care a fost dorit inclusiv de Arsenal sau Chelsea, însă Manchester United s-a mișcat cel mai repede. Portughezul a avut dificultăți, așa cum era de așteptat, în ceea ce privește acomodarea la nivelul din Premier League.

El a fost rezervă de multe ori în primii ani, iar când juca o făcea ca mijlocaș de bandă, având și sarcini defensive, cât și rolul de a fi mai mult un pasator și nu un marcator. De aceea, cifrele lui Ronaldo nu sunt la fel de impresionante, în perioada Manchester United, față de cea de la Real Madrid. În comparație, Haaland este număr 9 și a fost mereu principalul om de gol pentru echipa lui Pep Guardiola.