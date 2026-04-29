Erling Haaland, postare virală după PSG – Bayern 5-4. Imaginea care a cucerit internetul

Lumea fotbalului a fost uluită de partida incredibilă dintre PSG și Bayern Munchen din prima manșă a semifinalelor UEFA Champions League. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Erling Haaland.
Bogdan Mariș
29.04.2026 | 08:30
Erling Haaland (25 de ani), postare virală după PSG - Bayern 5-4. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Erling Haaland (25 de ani) s-a numărat printre cei care au urmărit partida dintre PSG și Bayern Munchen din semifinalele UEFA Champions League. Norvegianul a fost extrem de impresionat și a reacționat pe rețelele sociale în timpul partidei pe care echipa antrenată de Luis Enrique avea să o câștige cu un incredibil 5-4.

Erling Haaland, postare virală în timpul meciului PSG – Bayern 5-4

Erling Haaland a urmărit duelul de la Paris și a fost impresionat de spectacolul ofensiv oferit de cele două formații. În minutul 68, la scorul de 5-3 pentru Paris Saint-Germain, norvegianul a postat pe contul său de Snapchat un mesaj simplu: „Acesta este fotbalul”. Postarea sa s-a viralizat rapid pe rețelele sociale.

5-3 nu avea să fie însă scorul final, deoarece Luis Diaz a punctat pentru bavarezi și a redus din diferență înainte de returul care se va disputa miercuri, 6 mai, pe Allianz Arena. Antrenorul lui Erling Haaland de la Manchester City, Pep Guardiola, nu a fost atât de interesat de meciul din Champions League, fiind prezent pe stadion la un duel din divizia a treia engleză.

Manchester City luptă pentru câștigarea „triplei” interne în Anglia

Eliminată de Real Madrid în optimile UEFA Champions League, Manchester City a câștigat primul trofeu al sezonului în martie, când a învins-o pe Arsenal cu 2-0 în finala Cupei Ligii Angliei. „Cetățenii” au șansa de a cuceri toate trofeele majore pe plan intern în acest sezon. În Cupa Angliei, echipa lui Pep Guardiola a obținut calificarea în finală, unde o va întâlni pe Chelsea.

În Premier League, „cetățenii” se află momentan pe locul 2, la 3 puncte în urma liderului Arsenal, care are însă un meci în plus. Pentru Manchester City urmează un duel pe terenul lui Everton, iar apoi „cetățenii” vor disputa două meciuri pe propria arenă, cu Brentford și Crystal Palace. După finala Cupei, City mai are două jocuri în campionat, în deplasare cu Bournemouth și pe Etihad contra lui Aston Villa.

