Erling Haaland, postare virală după PSG – Bayern 5-4. Imaginea care a cucerit internetul

Erling Haaland (25 de ani) s-a numărat printre cei care au urmărit partida dintre PSG și Bayern Munchen din semifinalele UEFA Champions League. Norvegianul a fost extrem de impresionat și a reacționat pe rețelele sociale în timpul partidei pe care echipa antrenată de Luis Enrique avea să o câștige cu un incredibil 5-4.

Erling Haaland, postare virală în timpul meciului PSG – Bayern 5-4

Erling Haaland a urmărit duelul de la Paris și a fost impresionat de spectacolul ofensiv oferit de cele două formații. În minutul 68, la scorul de 5-3 pentru Paris Saint-Germain, norvegianul a postat pe contul său de Snapchat un mesaj simplu: „Acesta este fotbalul”. Postarea sa s-a viralizat rapid pe rețelele sociale.

Erling Haaland: “This is football”. 📲👏🏼 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

5-3 nu avea să fie însă scorul final, deoarece Luis Diaz a punctat pentru bavarezi și a redus din diferență înainte de returul care se va disputa miercuri, 6 mai, pe Allianz Arena.

Manchester City luptă pentru câștigarea „triplei” interne în Anglia

Eliminată de Real Madrid în optimile UEFA Champions League, Manchester City a câștigat primul trofeu al sezonului în martie, când a învins-o pe Arsenal cu 2-0 în finala Cupei Ligii Angliei. „Cetățenii” au șansa de a cuceri toate trofeele majore pe plan intern în acest sezon. În Cupa Angliei, echipa lui Pep Guardiola a obținut calificarea în finală, unde o va întâlni pe Chelsea.

, care are însă un meci în plus. Pentru Manchester City urmează un duel pe terenul lui Everton, iar apoi „cetățenii” vor disputa două meciuri pe propria arenă, cu Brentford și Crystal Palace. După finala Cupei, City mai are două jocuri în campionat, în deplasare cu Bournemouth și pe Etihad contra lui Aston Villa.