Sport

Erling Haaland și-a ales următoarea destinație! Real Madrid sau Barcelona? Anunțul care agită următorul mercato

Erling Haaland, superstarul norvegian de la Manchester City, are deja o preferință clară pentru viitor, dintre Real Madrid și Barcelona. Planurile atacantului pot provoca un adevărat cutremur pe piața transferurilor
Cristian Măciucă
27.09.2026 | 21:30
Erling Haaland sia ales urmatoarea destinatie Real Madrid sau Barcelona Anuntul care agita urmatorul mercato
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Erling Haaland și-a ales următoarea destinație! Real Madrid sau Barcelona? Anunțul care agită următorul mercato. FOTO: Fanatik
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Chiar dacă perioada de mercato s-a încheiat, Erling Haaland (25 de ani) e în continuare în centrul atenției. În contextul problemelor uriașe de la Manchester City, atacantul norvegian ar putea lua în calcul o plecare, iar Real Madrid și Barcelona sunt gata să atace. Mai mult, starul lui City ar avea deja o preferință clară între cei doi granzi din LaLiga.

Erling Haaland, gata să plece de la Manchester City!

Cresc șansele ca Erling Haaland să plece de la Manchester City. Norvegianul lua în calcul un transfer încă din vară, când Pep Guardiola i-a lăsat locul pe banca tehnică lui Enzo Maresca. „Tunetul Nordului” mai are contract cu „cetățenii” până în 2034, dar a început să se vehiculeze că sunt șanse mari să plece în 2027.

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Acum, potrivit The Touchline, în contextul în care Manchester City riscă să retrogradeze, Erling Haaland, dar și alte staruri din echipă, s-ar gândi serios să plece de pe „Etihad”. Manchester City a fost găsită vinovată de aproape toate acuzaţiile legate de încălcarea regulilor financiare ale campionatului britanic, 114 la număr.

Ce alege dintre Real Madrid și Barcelona

În vestiarul lui Manchester City au apărut tensiunile. Erling Haaland & Co. sunt fidezamăgiți și tot mai nesiguri în privința viitorului clubului din Premier League, în cazul unor eventuale sancțiuni. Conducerea „cetățenilor” ar urma să conteste o eventuală pedeapsă, dar incertitudinea privind viitorul echipei provoacă îngrijorare în rândul superstarurilor lui Maresca.

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Real Madrid și Barcelona ar fi interesate de transferul lui Haaland. Cele două cluburi și-au manifestat interesul pentru atacant încă înainte ca scandalul să ia amploare. Conform presei internaționale, atacantul în vârstă de 26 de ani ar prefera un transfer pe Camp Nou, deoarece consideră că o mutare la Real Madrid ar putea accentua și mai mult tensiunile din vestiarul „galacticilor”.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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