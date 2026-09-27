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Chiar dacă perioada de mercato s-a încheiat, Erling Haaland (25 de ani) e în continuare în centrul atenției. În contextul problemelor uriașe de la Manchester City, atacantul norvegian ar putea lua în calcul o plecare, iar Real Madrid și Barcelona sunt gata să atace. Mai mult, starul lui City ar avea deja o preferință clară între cei doi granzi din LaLiga.

Erling Haaland, gata să plece de la Manchester City!

Cresc șansele ca Erling Haaland să plece de la Manchester City. când Pep Guardiola i-a lăsat locul pe banca tehnică lui Enzo Maresca. „Tunetul Nordului” mai are contract cu „cetățenii” până în 2034, dar a început să se vehiculeze că sunt șanse mari să plece în 2027.

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Acum, potrivit The Touchline, în contextul în care Erling Haaland, dar și alte staruri din echipă, s-ar gândi serios să plece de pe „Etihad”. Manchester City a fost găsită vinovată de aproape toate acuzaţiile legate de încălcarea regulilor financiare ale campionatului britanic, 114 la număr.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Several Manchester City stars could look to LEAVE the club as soon as possible due to concerns over the potential consequences of the 115 charges. Many City players are feeling DISAPPOINTED and increasingly UNCERTAIN about what could happen if the club… — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Ce alege dintre Real Madrid și Barcelona

În vestiarul lui Manchester City au apărut tensiunile. Erling Haaland & Co. sunt fidezamăgiți și tot mai nesiguri în privința viitorului clubului din Premier League, în cazul unor eventuale sancțiuni. Conducerea „cetățenilor” ar urma să conteste o eventuală pedeapsă, dar incertitudinea privind viitorul echipei provoacă îngrijorare în rândul superstarurilor lui Maresca.

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Real Madrid și Barcelona ar fi interesate de transferul lui Haaland. Cele două cluburi și-au manifestat interesul pentru atacant încă înainte ca scandalul să ia amploare. Conform presei internaționale, atacantul în vârstă de 26 de ani ar prefera un transfer pe Camp Nou, deoarece consideră că o mutare la Real Madrid ar putea accentua și mai mult tensiunile din vestiarul „galacticilor”.