Erling Haaland, răspuns fabulos pentru Pep Guardiola! Mesajul transmis după ce fusese amenințat cu kilogramele în plus

Pep Guardiola a afirmat înainte de sărbători că jucătorii de la Manchester City care se vor întoarce cu kilograme în plus după pauza de trei zile nu vor face deplasarea pentru partida cu Nottingham Forest. Erling Haaland nu va avea probleme din acest punct de vedere și i-a răspuns tehnicianului printr-un mesaj scurt pe rețelele sociale.

Erling Haaland, răspuns fabulos pentru Pep Guardiola

Erling Haaland nu este în pericol să rateze partida cu Nottingham Forest. Norvegianul a răspuns afirmațiilor făcute de Pep Guardiola printr-o postare pe rețelele sociale. „Totul este în regulă!”, a fost mesajul atacantului, alături de o imagine în care acesta se află pe cântar, care arată 94.4 kilograme.

All good!! — Erling Haaland (@ErlingHaaland)

În 2021, când evolua pentru Borussia Dortmund, Haaland a oferit un interviu pentru televiziunea norvegiană , în care dezvăluia că ajunsese la 94 de kilograme. „Aveam 86 de kilograme când am ajuns la Dortmund, iar acum am ajuns la 94. Nu sunt cel mai bun la numărat, dar asta înseamnă 8 kilograme într-un an și jumătate”, afirma acesta, care, din câte se pare, a păstrat acest nivel timp de mai mulți ani. Rămâne de văzut dacă și coechipierii săi au ținut cont de .

Erling Haaland l-a depășit pe Cristiano Ronaldo

În etapa precedentă din Premier League, . Astfel, norvegianul a ajuns la 104 reușite în cele 122 de partide jucate în Premier League, depășindu-l pe Cristiano Ronaldo, care marcase de 103 ori în 236 de meciuri pentru Manchester United.

Cu 19 reușite în primele 17 etape ale stagiunii actuale, atacantul este mare favorit pentru a câștiga din nou titlul de golgheter, pe care l-a mai cucerit în sezoanele 2022-2023 și 2023-2024, când a devenit și campion alături de Manchester City. Momentan, „cetățenii” ocupă locul 2 în Premier League, la două puncte în urma liderului Arsenal.

Rivalul din Premier League i-a oferit replica lui Pep Guardiola

Sean Dyche, antrenorul celor de la Nottingham Forest, echipa pe care City o va întâlni în acest final de săptămână, a reacționat după afirmațiile făcute de tehnicianul catalan cu privire la kilogramele în plus. „Asta le spun tot timpul jucătorilor, pe pașaportul lor scrie ‘fotbalist profesionist’, nu doar ‘fotbalist’. Toată lumea își dorește să fie fotbalist, dar ce facem cu partea de ‘profesionist’? Jucătorii trebuie să dea dovadă de puțin bun simț. Nu mă deranjează dacă vor avea o cină de Crăciun, de ce nu?”, a spus englezul, conform .