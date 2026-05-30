Erling Haaland, reacție incredibilă după ce marele lui dușman a ratat penalty-ul decisiv în PSG – Arsenal. Ce a postat după finala Ligii Campionilor

Erling Haaland s-a bucurat de eşecul rivalilor de la Arsenal în finala Ligii Campionilor. Atacantul lui Manchester City a postat pe reţelele de socializare mesajul "Stay humble, eh!", în traducere "rămâneţi umili", cu referire la un meci din trecut.
Marian Popovici
30.05.2026 | 23:57
PSG a câştigat din nou Liga Campionilor, după o finală decisă după loviturile de departajare împotriva lui Arsenal. A fost 1-1 după 120 de minute, iar diferenţa s-a făcut la loviturile de departajare, unde parizienii au avut nervii mai tari. Gabriel a ratat penalty-ul decisiv pentru „tunari”, care rămân fără trofeu în Champions League.

Haaland, reacţie după ce Gabriel a ratat lovitura de pedeapsă în finala Champions League: „Stay humble, eh!”

Erling Haaland, marele rival al celor de la Arsenal, nu a uitat bătăliile din trecut cu „tunarii”. Atacantul lui Manchester City a postat pe reţelele de socializare mesajul: „Stay humble, eh?„, în traducere: „Rămâneţi umili”. Este o replică celebră care a aprins războiul dintre Haaland şi Gabriel, exact jucătorul care a ratat ultima lovitură de pedeapsă.

Totul a pornit după un meci direct din 2024 încheiat 2-2 între Manchester City şi Arsenal. După golul egalizator marcat în minutul 97, de Stones, Haaland a aruncat mingea în Gabriel, iar la final atacantul i-a transmis lui Mikel Arteta: „Stay humble, eh!” (traducere: Rămâi Umil).

Gabriel şi Haaland, dueluri încinse în meciurile Arsenal – Manchester City

La meciul direct următor, din februarie 2025, Arsenal a câştigat cu 5-1 împotriva lui Manchester City. Odegaard a deschis scorul în minutul 2, iar Gabriel a fugit glonţ către Haaland şi a avut un râs isteric în faţa lui, spunându-i repetitiv: „Stay humble, eh!”.

Duelul dintre cei doi a continuat şi în 2026, iar la victoria lui Manchester City în faţa lui Arsenal cu 2-1, Haaland şi Gabriel au avut o confruntare directă cap în cap, în urma căreia ambii au luat cartonaş galben.

Se pare că Erling Haaland a avut ultimul cuvânt. După lovitura de pedeapsă ratată de Gabriel, atacantul lui Manchester City a transmis acelaşi mesaj: „Stay humble, eh!”, alături de o poză cu Gabriel după ratarea loviturii de pedeapsă.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
