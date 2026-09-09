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Erling Haaland (26 de ani) continuă să stabilească repere impresionante în UEFA Champions League. Atacantul lui Manchester City se poate lăuda în acest moment cu cea mai bună medie de goluri pe meci din istoria competiției, performanță care îl plasează în fața unora dintre cei mai prolifici marcatori care au evoluat de-a lungul timpului în cea mai importantă întrecere intercluburi din Europa.

Erling Haaland e cel mai eficient atacant din istoria Champions League

Erling Haaland a fost cel mai bun fotbalist de pe teren în FC Porto – Manchester City 0-2, din „Tunetul Nordului” a marcat ambele goluri ale cetățenilor. Mai întâi, norvegianul a deschis scorul pentru „cetățeni” în minutul 47, după o centrare trimisă în mijlocul suprafeței de pedeapsă de Enzo Fernandez (25 de ani), finalizată cu capul la colțul lung.

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Superstarul lui Manchester City a închis definitiv partida în minutul 90+1, când a profitat de acțiunea excelentă a lui Ait-Nouri și a trimis mingea în plasă cu o execuție precisă, fără să-i ofere vreo șansă portarului advers, Diogo Costa (26 de ani). Grație celor două reușite, Erling Haaland și-a consolidat statutul de „bombardier” în Liga Campionilor.

celei mai puternice competiții intercluburi din Europa, după ce a ajuns la o bornă impresionantă, 59 de goluri înscrise în tot atâtea apariții în UEFA Champions League.

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Erling Haaland in UCL: 59 goals

59 games Most goals per game in UCL history (min. 50 games). — StatMuse FC (@statmusefc)

Haaland este pe lista nominalizaților la Balonul de Aur

Evoluțiile și cifrele impresionante din ultima perioadă, inclusiv de la CM 2026, îl mențin pe Erling Haaland și în lupta pentru cele mai importante distincții individuale. Atacantul lui Manchester City se numără printre fotbaliștii nominalizați la Balonul de Aur, iar performanțele sale din Champions League reprezintă un argument important înaintea decernării prestigiosului trofeu. „Tunetului Nordului” se luptă pentru cel mai râvnit trofeu individual din fotbal cu nume uriașe precum Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Lionel Messi sau Harry Kane.