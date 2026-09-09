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59 din 59! Erling Haaland, record absolut în Champions League

Erling Haaland continuă să impresioneze în UEFA Champions League. Norvegianul a marcat o dublă în Porto - Man City 0-2 și a atins o bornă spectaculoasă în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa
Cristian Măciucă
09.09.2026 | 10:00
59 din 59 Erling Haaland record absolut in Champions League
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59 din 59! Erling Haaland, record absolut în Champions League. FOTO: hepta.ro
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Erling Haaland (26 de ani) continuă să stabilească repere impresionante în UEFA Champions League. Atacantul lui Manchester City se poate lăuda în acest moment cu cea mai bună medie de goluri pe meci din istoria competiției, performanță care îl plasează în fața unora dintre cei mai prolifici marcatori care au evoluat de-a lungul timpului în cea mai importantă întrecere intercluburi din Europa.

Erling Haaland e cel mai eficient atacant din istoria Champions League

Erling Haaland a fost cel mai bun fotbalist de pe teren în FC Porto – Manchester City 0-2, din prima etapă a „fazei Ligii” UEFA Champions League. „Tunetul Nordului” a marcat ambele goluri ale cetățenilor. Mai întâi, norvegianul a deschis scorul pentru „cetățeni” în minutul 47, după o centrare trimisă în mijlocul suprafeței de pedeapsă de Enzo Fernandez (25 de ani), finalizată cu capul la colțul lung.

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Superstarul lui Manchester City a închis definitiv partida în minutul 90+1, când a profitat de acțiunea excelentă a lui Ait-Nouri și a trimis mingea în plasă cu o execuție precisă, fără să-i ofere vreo șansă portarului advers, Diogo Costa (26 de ani). Grație celor două reușite, Erling Haaland și-a consolidat statutul de „bombardier” în Liga Campionilor.

Norvegianul este cel mai eficient marcator din istoria celei mai puternice competiții intercluburi din Europa, după ce a ajuns la o bornă impresionantă, 59 de goluri înscrise în tot atâtea apariții în UEFA Champions League.

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Haaland este pe lista nominalizaților la Balonul de Aur

Evoluțiile și cifrele impresionante din ultima perioadă, inclusiv de la CM 2026, îl mențin pe Erling Haaland și în lupta pentru cele mai importante distincții individuale. Atacantul lui Manchester City se numără printre fotbaliștii nominalizați la Balonul de Aur, iar performanțele sale din Champions League reprezintă un argument important înaintea decernării prestigiosului trofeu. „Tunetului Nordului” se luptă pentru cel mai râvnit trofeu individual din fotbal cu nume uriașe precum Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Lionel Messi sau Harry Kane.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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