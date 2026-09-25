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Norvegia a început Liga Națiunilor cu . Erling Haaland, vedeta gazdelor, a marcat o ”dublă” istorică în competiție.

Haaland are cifre senzaționale la naționala Norvegiei

Cele două goluri marcate de atacantul lui Manchester City l-a dus pe Haaland la o cifră senzațională. Atacantul a înscris de 64 de ori în doar 56 de meciuri pentru Norvegia. Asta înseamnă că are o medie de 1.17 goluri pentru prima reprezentativă a țării sale.

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De asemenea, ”dubla” marcată cu Danemarca l-a transformat pe Erling Haalnd în cel mai bun marcator din Liga Națiunilor. Atacantul a ajuns la 21 de reușite în competiție, fiind, totodată, primul jucător care a depășit borna de 20 de goluri în Liga Națiunilor.

Tot în această competiție a înscris primul său gol internațional. Se întâmpla în septembrie 2020, la Oslo, împotriva Austriei, 1-2. În duelul disputat în Grupa B, Erling Haaland l-a învins pe goalkeeper-ul Pavao Pervan, în minutul 66. Trei zile mai târziu, atacantul a semnat o ”dublă”, contra Irlandei de Nord, 5-1.

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Erling Haaland a fost decisiv la Cupa Mondială

Naționala scandinavă a reușit calificarea la turneul final după o pauză de 28 de ani și a plecat cu fruntea sus de la Cupa Mondială. Norvegia s-a oprit în sferturile de finală ale competiției, unde , ocupanta locului 3 la finalul ediției, 1-2.

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În drumul memorabil al Norvegiei de la Cupa Mondială, Erling Haaland a marcat 7 în 5 meciuri. Aceasta este distribuția golurilor marcate de vârful scandinav:

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2 goluri , Norvegia – Irak 4-1

, Norvegia – Irak 4-1 2 goluri , Norvegia – Senegal 3-2

, Norvegia – Senegal 3-2 1 gol , Norvegia – Coasta de Fildeș 2-1

, Norvegia – Coasta de Fildeș 2-1 2 goluri , Norvegia – Brazilia 2-1

Erling Haaland a ocupat locul 3 în topul celor mai buni marcatori de la turneul final. Norvegianul a fost depășit doar de Kylian Mbappe – 10 goluri și Lionel Messi – 8 goluri.

Haaland este cel mai bun marcator din istoria Norvegiei

Atacantul a făcut furori încă de la începutul perioadei sale la naționala Norvegiei. Mai mult, acesta a avut nevoie doar de 36 de meciuri pentru a devenit golgheterul selecționatei. Performanța a atins-0 în noiembrie 2024, când a marcat o ”dublă” împotriva Sloveniei, 3-0. Atunci, vârful lui Manchester City a atins borna de 34 de reușite pentru prima reprezentativă.

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Din acel moment, Erling Haaland a mai marcat de 30 de ori, fiind lider detașat în topul celor mai buni marcatori din istoria naționalei Norvegiei. Diferența dintre el și ocupantul locului secund este uriașă: