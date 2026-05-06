Erling Haaland, scandalizat de Arsenal – Atletico Madrid! Ce a postat starul lui Manchester City

Iulian Stoica
06.05.2026 | 09:46
Arsenal – Atletico Madrid, din returul semifinalei UEFA Champions League, s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost înscris de Bukayo Saka, în minutul 44, astfel că formația condusă de Mikel Arteta este prima echipă calificată în finala competiției. Totuși, unele voci au fost nemulțumite la final.

Erling Haaland, scandalizat de Arsenal – Atletico Madrid

Spre deosebire de cealaltă semifinală, unde s-au marcat 9 goluri doar în tur, „dubla” dintre Arsenal și Atletico Madrid a fost mult mai tacticizată, tehnicienii dorind să practice un joc în care, în primul rând, să nu primească gol. Presiunea pusă pe Emirates și-a spus cuvântul, astfel că „tunarii” au obținut biletele pentru finala de la Budapesta.

Totuși, adversarii din Premier League nu au fost mulțumiți de acest rezultat. Erling Haaland, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, a postat un stop-cadru de la o fază în care Calafiori l-a călcat pe Griezmann în careu, iar mesajul a fost unul sugestiv: „Nu e penalty aici?”. Deși Arsenal este din Anglia, este bine cunoscut faptul că londonezii duc o rivalitate aparte cu Manchester City, de aici provenind nemulțumirea norvegianului.

Mesajul lui Erling Haaland.

Arsenal, principala favorită la titlu în Premier League

Deși mai sunt doar trei etape de disputat în Premier League, lupta la titlu încă se dispută. Arsenal conduce ierarhia cu 76 de puncte, pe când Manchester City ocupă treapta secundă în clasament, cu 71 de puncte, dar și cu un meci în minus. Totuși, „tunarii” au devenit favoriți, în contextul în care elevii lui Pep Guardiola au remizat cu Everton în runda precedentă.

Programul avut de Arsenal este unul, cel puțin la prima vedere, abordabil, astfel că Mikel Arteta poate readuce titlul în vitrina echipei după 22 de ani: 10 mai – deplasare West Ham, 18 mai – acasă cu Burnley, 24 mai – deplasare Crystal Palace. De cealaltă parte, Manchester City va juca următoarele meciuri în Premier League: 9 mai – acasă Brentford, 13 mai – acasă Crystal Palace, 19 mai – deplasare Bournemouth, 24 mai – acasă Aston Villa.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
