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Erling Haaland, scos din minți de colegul său în Norvegia – Anglia! Nu i-a pasat într-o situație iminentă de gol, iar echipa lor a fost taxată imediat. Video

Erling Haaland, criză de nervi în prima repriză a meciului Norvegia - Anglia din sferturile Campionatului Mondial! Colegul său nu i-a pasat, iar „vikingii” au luat gol imediat
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.07.2026 | 05:30
Erling Haaland scos din minti de colegul sau in Norvegia Anglia Nu ia pasat intro situatie iminenta de gol iar echipa lor a fost taxata imediat Video
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Erling Haaland în timpul meciului Norvegia - Anglia. Foto: Profimedia
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Erling Haaland (25 de ani) nu a reușit să marcheze în prima repriză a meciului Norvegia – Anglia din sferturile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. La Miami, scorul pauzei a fost 1-1, reușite semnate de Andreas Schjelderup în minutul 36, respectiv Jude Bellingham în minutul 45+2.

Erling Haaland, scos din minți de Alexander Sorloth în Norvegia – Anglia

Cu puțin timp înainte de golul egalizator al englezilor, norvegienii au avut o ocazie foarte bună de a face 2-0. Pe un contraatac, Alexander Sorloth (30 de ani) a putut la un moment dat să îi paseze lui Haaland, urmând a-l lăsat pe acesta în poziție de 1 la 1 cu portarul Pickford, dar a ales să nu facă acest lucru.

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În schimb, atacantul lui Atletico Madrid a încercat să treacă de adversarul din fața sa, în căutarea unei poziții mai bune pentru a finaliza el acțiunea, dar în cele din urmă a fost blocat. Erling Haaland a fost foarte nemulțumit de decizia coechipierului său și chiar a putut fi văzut pe transmisia live a meciului în timp ce gesticula destul de agresiv imediat după ce Sorloth a pierdut mingea.

Anglia a egalat imediat prin Jude Bellingham

La scurt timp după acest moment, Anglia a reușit să egaleze prin Jude Bellingham. Așadar, în loc de 2-0 pentru Norvegia, s-a făcut brusc 1-1, chiar înainte de pauză. Mijlocașul de la Real Madrid a marcat după ce a primit o pasă din flancul stâng de la Gordon, a venit excelent din linia a doua, și-a depășit un adversar din preluare, a avansat și a șutat din cădere în diagonală cu piciorul stâng, fără șanse pentru portarul Nyland.

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Învingătoarea meciului dintre Norvegia și Anglia trebuie să joace în semifinale la Campionatul Mondial cu echipa care va trece mai departe din confruntarea Argentina – Elveția, programată să se dispute duminică de la ora României 04:00. Prima semifinală este deja stabilită. Acolo se vor duela Franța și Spania. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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