Erling Haaland și Ianis Hagi sunt jucătorii în jurul cărora naționalele Norvegiei și României își concentrează speranțele pentru un viitor mai bun.

Atât Haaland cât și Hagi au avut șansa de a se face remarcați în fotbalul mare pe când aveau 18 ani, însă doar unul dintre ei a ajuns la un nivel extrem de ridicat.

Haaland va evolua în grupele Champions League cu Borussia Dortmund, echipă al cărei golgheter este, în timp ce Ianis Hagi va evolua în grupele Europa League cu Fiorentina.

Erling Haaland și Ianis Hagi, două destine diferite. Momentul care a făcut diferența

Partida Norvegia-România, care va avea loc duminică, 11 octombrie, îi va pune față în față pe Erling Haaland și Ianis Hagi, fotbaliștii în care cele două națiuni își pun speranțele pentru viitor. Atât Haaland cât și Ianis vor urmări din afara terenului duelurile de la Euro 2020, după ce naționalele lor nu au putut ajunge în finala play-off-ului.

Norvegienii au pierdut cu 1-2 meciul cu Serbia, disputat pe teren propriu, în vreme ce tricolorii lui Mirel Rădoi au fost învinși cu 2-1 în Islanda și au ratat șansa unei finale de play-off cu Ungaria.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Ianis Hagi va fi titularizat în Norvegia, după ce a jucat doar o repriză în Islanda. Astfel, Ianis va avea ocazia să îl înfrunte pe Erling Haaland, vedeta Norvegiei și cel mai bine cotat fotbalist din lotul nordicilor.

„Norvegia este o echipă tehnică, în ciuda faptului că sunt masivi. Nu cred că are rost să vorbim doar despre Haaland. Și noi suntem tehnici, putem face diferența și sper să câștigăm. Eu trebuie să fac diferența când intru pe teren. De fiecare dată când am intrat, am intrat să îmi fac datoria de număr 10 atâta timp cât vom juca fotbal”, a spus Ianis Hagi înaintea duelului contra Norvegiei.

În vârstă de 21 de ani, Ianis Hagi era văzut drept o mare speranță a fotbalului european, însă experiența eșuată de la Fiorentina a cântărit greu în evoluția mijlocașului român. Ajuns la Florența în 2016, pe când avea aproape 18 ani, Hagi nu a reușit să se impună în echipa alb-violetă și s-a întors la Viitorul Constanța, unde a mai rămas timp de un sezon înainte de a pleca în Belgia, la Genk.

Tot pe când avea 18 ani, Haaland ajungea la Red Bull Salzburg, în Austria, și se impunea fără probleme în prima ligă austriacă. Evoluțiile spectaculoase din tricoul celor de la Salzburg i-au adus un transfer la Borussia Dortmund, una dintre echipele de top ale Germaniei și chiar ale Europei.

Așadar, dacă Ianis nu a reușit să se impună la Fiorentina, Haaland a avut un impact imediat la Salzburg și a reușit să prindă un transfer la Dortmund după doar un an. La 18 ani, atât Hagi cât și norvegianul au avut acces la oportunități fantastice, însă fie că a fost vorba despre inspirație, mentalitate, șansă sau, pur și simplu, valoare, doar Haaland a reușit să ajungă la un nivel extrem de ridicat.

Încă o șansă în vest pentru Ianis, viitor strălucitor pentru Haaland

Transferul la Genk a fost unul de bun augur pentru Ianis. Fiul lui Gheorghe Hagi le-a atras atenția celor de la Rangers, echipa antrenată de Steven Gerrard, și a fost întâi împrumutat în Scoția. Mijlocașul ofensiv a fost transferat definitiv de scoțieni în vara acestui an și evoluează constant în tricoul echipei de pe Ibrox Stadium.

Deși nu a reușit, încă, să „explodeze” în fotbalul din vest, Hagi este apreciat la Rangers și se înțelege foarte bine cu Steven Gerrard, iar viitorul jucătorului român are șanse bune să fie unul reușit.

Haaland, în schimb, este deja o certitudine. Dorit de cluburi precum Manchester United sau Real Madrid, norvegianul are o clauză de reziliere de 75 de milioane de euro la Dortmund și este reprezentat de celebrul Mino Raiola.

La Dortmund, Haaland este considerat om de bază, a preluat tricoul cu numărul 9 și este văzut printre favoriții la titlul de golgheter în ediția 2020-2021 a campionatului german. În vârstă de doar 20 de ani, pe care i-a împlinit în iulie, vârful norvegian se îndreaptă spre elita fotbalului european și are șanse bune să ajungă la cele mai mari cluburi de pe continent.

Ianis Hagi a ajuns și el la 21 de ani, însă calitatea evoluțiilor sale nu este una la fel de constantă, iar suporterii lui Rangers oscilează între critici și laude aduse mijlocașului. În actualul sezon din Scoția, Ianis a înscris un gol în 10 partide.

Din punct de vedere al prezențelor la „naționalele” României și Norvegiei, Hagi este mai experimentat și a strâns 12 apariții în tricolor, fără să marcheze vreun gol, însă Haaland stă mai bine în ceea ce privește eficiența. Norvegianul a înscris de trei ori în cele cinci meciuri jucate pentru țara sa.