Ernest de la Kanal D, despre relația cu soția lui. Cum a cerut-o în căsătorie: “Nu a fost ceva programat”

Takacs Ernest Francisc, cunoscut pentru serialul “Ochii din umbră” de la Kanal D, a vorbit despre relația cu soția lui. Prezentatorul a dezvăluit cum s-au cunoscut cei doi, dar și cum a fost nunta.

Ernest de la Kanal D, despre relația cu soția lui

Ernest, detectivul serialului “În căutarea adevărului” de la Kanal D, a vorbit despre Adriana, cu care este căsătorit după nouă ani de relație.

Vedetei i-a luat destul de mult timp să-și dea seama că ea este aleasa și este fericit că au făcut pasul cel mare după o relație lungă.

În cadrul unui interviu, prezentatorul TV a explicat de ce a făcut acest pas atât de târziu. A cerut-o în căsătorie pe Adriana într-un moment banal, atunci când nu se aștepta, pentru că este o persoană care cu greu poate fi surprinsă.

“Atunci am simțit să fac acest pas… Nu a fost ceva programat. Ne-am dorit să avem copii, să ne întemeiem o familie.

Cererea în sine a fost un gest spontan, venit într-un moment fără o însemnătate deosebită sau orchestrată după o lungă cugetare.

Știam că ea își dorește foarte mult asta și nu aș fi putut să o surprind decât într-un moment banal. Trebuie să recunosc că e greu să-i faci o surpriză soției mele, pentru că se prinde imediat.”, a declarat Ernest pentru revista .

Ernest a avut o nuntă inedită

Nunta prezentatorului a fost una “atipică”, așa cum a descris-o chiar el. A fost un eveniment discret și nu au avut muzică populară și lăutari, ci rock și “o atmosferă mai lejeră”.

Nu au avut mulți invitați, pentru că au vrut o nuntă care să fie pe placul lor, nu doar al altora. Ernest a spus că nu au ținut cont nici de tradiții și au respectat doar foarte puține.

Cununia religioasă a fost una inedită, cu melodii ale trupei Metallica într-o interpretare clasică, după cum a menționat vedeta.

“Cununia religioasă a avut loc pe un ponton, pe malul lacului și, în așteptarea miresei, am fost delectați cu piesele celor de la Metallica în interpretarea unei orchestre de muzică clasică (vioară, violoncel, contrabas, flaut).

Cel mai frumos moment a fost când s-a furat mireasa, iar la petrecere a aterizat o altă mireasă, furată din altă parte, care vă imaginați ce expresie a avut pe chip când s-a trezit față în față cu mine.

Am dansat, am râs, ne-am amuzat. Cu greu am convins cealaltă mireasă că trebuie să plece la nunta ei.”, a mai povestit Ernest.

Cum a început povestea de dragoste dintre prezentator și soția lui

Fostul concurent și soția lui sunt împreună de 20 de ani. Cei doi s-au cunoscut la un hotel, în camera unde stătea el, după cum povestea Adriana la un moment dat.

După acest moment, Ernest s-a apropiat de cea care acum îi este parteneră de viață și trăiesc o poveste de iubire. Așa cum este normal, au avut de depășit și obstacole de-a lungul timpului.

“A urmat o frumoasă poveste de iubire, cu bune și cu rele, așa cum este, de fapt, și viața. Am crescut, dacă pot să zic așa, împreună sau, mai bine zis, ne-am maturizat împreună.

Am râs, am plâns împreună. Și, ca în orice poveste de dragoste, încercările te pot uni sau, din contră, te pot îndepărta. Noi am reușit să ne construim o familie frumoasă împreună.”, a mai spus prezentatorul pentru sursa citată.

De asemenea, Ernest a recunoscut că și-a dat seama după mult timp că Adriana este “the one” (n.r. aleasa), dar este de părere că oamenii au nevoie de timp ca să cunoască cu adevărat persoana de lângă ei.

“După mult timp, trebuie să recunosc (n.r. și-a dat seama că ea este aleasa). Și e mai bine așa.

Oamenii au nevoie de timp să se cunoască și, mai important, au nevoie să treacă prin încercări, provocări, ca să-și dea seama cine e, de fapt, persoana care le stă alături.

Iar când vezi că omul îți e alături la greu, când vezi că partenerul luptă pentru tine, atunci știi că acea persoană este alegerea perfectă pentru tine.”, a adăugat Ernest.